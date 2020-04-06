在当前屡见不鲜的医院人员匮乏、设备短缺以及隔离区域不足的困窘之际，瑞士弗里堡大学附属医院的义务工作者们正竭尽所能，坚守在抗疫一线。



弗里堡是毗邻瑞士首都所在地伯尔尼、拥有30万人口的德法双语州。定居于此约15%的居民年龄已逾65岁，因此，这意味着该州相当比例的人口属于易感染新冠病毒的高危群体。州立大学附属医院目前正尽心竭力提升能力，以应对可能会发生的2019新冠病毒疾病感染确诊患者人数激增。院方的使命是增加病床数量，并且将重症监护病房数量扩充至四间。与此同时，该医院还必须对现有病房作出调整，从而最大程度地降低院内医护人员及住院病患交叉感染风险。



“(病房的现状)确实不适合当前的形势：它们不具备足够的隔离级别来为医护员工提供切实保护，”弗里堡大学附属医院的主任医师Govind Sridharan在院方官方博客上这样点评道。



除了准备安全隔离区以外，这家医院还必须额外采购医疗器械设备，其中包括人工呼吸器。另一件需要优先考虑和处理的事宜，是针对该如何使用人工呼吸器对医护人员进行紧急培训，“因为如果没有实际操作人工呼吸器所必需的相关专业技能，它就不会有多大用处，”负责临床护理的护士Gilles Jegou介绍道。



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为了切实为医护人员培训提供必要的帮助，院方已针对各种各样的主题制作了一系列的说明性视频。其中涵盖了关于穿戴和脱卸防护装备、以在此过程中避免污染的使用指南，以及关于高风险操作程序-比如临床插管，也就是需要将一根呼吸管插入患者气管-的辅导教程。



此外，在此之前，该医院的工作人员已从邻国意大利、以及瑞士其他地区的医疗同行积累的抗疫经历中汲取经验，获益匪浅。医生们也会定期与其他医院互相报备，以互通有无，交流经验。



“有时候，来自其他医院的业内专行家们会给我们提供切实建议，这样我们就能避免重蹈他们的覆辙、犯他们曾经犯过的错误。他们的建议相当充实！”Jegou表示。



就普通老百姓而言，现如今他们该做些什么，关于这一点，身为医院主任医师的Sridharan态度很明确：



“当一切已为时已晚、疾病已经强势侵袭你身体的时候，我们的医疗护理才姗姗来迟。每个人都能够帮助预防新冠病毒疾病：待在家里，就是一种拯救生命的姿态！”

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