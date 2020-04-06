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重症监护室 守在抗疫一线与新冠病毒病奋战的瑞士医护人员

Beim anziehen ICU Fribourg
Ventilatoren
ICU Fribourg discussing
eintreten ICU Fribourg
Pipette
schläuche und arbeit
Gerät Bedienung ICU Fribourg
ICU Fribourg
ICU Fribourg Materiallager
ICU Fribourg from far
ICU Fribourg Kantonsspital Corona

在当前屡见不鲜的医院人员匮乏、设备短缺以及隔离区域不足的困窘之际，瑞士弗里堡大学附属医院的义务工作者们正竭尽所能，坚守在抗疫一线。

弗里堡是毗邻瑞士首都所在地伯尔尼、拥有30万人口的德法双语州。定居于此约15%的居民年龄已逾65岁，因此，这意味着该州相当比例的人口属于易感染新冠病毒的高危群体。州立大学附属医院目前正尽心竭力提升能力，以应对可能会发生的2019新冠病毒疾病感染确诊患者人数激增。院方的使命是增加病床数量，并且将重症监护病房数量扩充至四间。与此同时，该医院还必须对现有病房作出调整，从而最大程度地降低院内医护人员及住院病患交叉感染风险。

“(病房的现状)确实不适合当前的形势：它们不具备足够的隔离级别来为医护员工提供切实保护，”弗里堡大学附属医院的主任医师Govind Sridharan在院方官方博客上这样点评道。

除了准备安全隔离区以外，这家医院还必须额外采购医疗器械设备，其中包括人工呼吸器。另一件需要优先考虑和处理的事宜，是针对该如何使用人工呼吸器对医护人员进行紧急培训，“因为如果没有实际操作人工呼吸器所必需的相关专业技能，它就不会有多大用处，”负责临床护理的护士Gilles Jegou介绍道。

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为了切实为医护人员培训提供必要的帮助，院方已针对各种各样的主题制作了一系列的说明性视频。其中涵盖了关于穿戴和脱卸防护装备、以在此过程中避免污染的使用指南，以及关于高风险操作程序-比如临床插管，也就是需要将一根呼吸管插入患者气管-的辅导教程。

此外，在此之前，该医院的工作人员已从邻国意大利、以及瑞士其他地区的医疗同行积累的抗疫经历中汲取经验，获益匪浅。医生们也会定期与其他医院互相报备，以互通有无，交流经验。

“有时候，来自其他医院的业内专行家们会给我们提供切实建议，这样我们就能避免重蹈他们的覆辙、犯他们曾经犯过的错误。他们的建议相当充实！”Jegou表示。

就普通老百姓而言，现如今他们该做些什么，关于这一点，身为医院主任医师的Sridharan态度很明确：

“当一切已为时已晚、疾病已经强势侵袭你身体的时候，我们的医疗护理才姗姗来迟。每个人都能够帮助预防新冠病毒疾病：待在家里，就是一种拯救生命的姿态！”

新冠病毒 Covid-19 瑞士目前的局势：新冠感染已超过2万人

截至4月6日上午的统计，瑞士全国确诊的新冠病毒感染人数共计21'148人，死亡717人(以上数据为瑞士各州直接数据的汇总)。

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