#瑞士历史照片 从街头走向权位 作者： Ester Unterfinger (图片编辑) 政治 ... 打印 评论 其他6种语言 其他6种语言 其他6种语言 (ar) من الشارع إلى مراكز صياغة القرار (en) From the street to seats of power (es) Al Gobierno, desde las calles (it) Dalla strada alle poltrone del potere (ja) 女性の国政進出のために戦った女たち (pt) Da rua para as cadeiras do poder 参加1970年苏黎世这次游行队伍的有男有女，共同为女性争取联邦与州层面的选举权。 1983年才有了首位竞选瑞士联邦委员会席位的女政治家，她就是莉莉安·乌赫腾哈根(Lilian Uchtenhagen)。照片中社会民主党同僚在她竞选失败后安慰她。 乌赫腾哈根竞选失利一年之后，伊丽莎白·科普(Elisabeth Kopp)终于当选，成了首位女性联邦委员。她属于中右翼自由民主党。 社会民主党遭遇的另一次挫败：1993年，该党提名克莉丝蒂安·布伦纳(Christiane Brunner)来接替辞去外交部长一职的勒内·费尔贝(René Felber)。虽然她是该党的唯一候选人，却遭大多数议员否决。 否决布伦纳引来国会大厦前的大规模示威游行。 抗议卓有成效。被选中代替她的男性弗朗西斯·玛泰(Francis Matthey)拒绝就任。社会民主党再次提名布伦纳和本党的另一名女性，露特·德莱富斯(Ruth Dreifuss)。德莱富斯在竞选中胜出。这个左翼党派终于在联邦委员会中有了自己的女部长。 近年来，联邦委员会最多曾同时有过四位女部长。2011年的这张照片还包括联邦秘书长科丽娜·卡萨诺瓦(右一)。 Pictures showing the Swiss women's movement over the years 此内容发布于2018年3月8日 上午9:00最后更新 - 2018年3月8日 -09:00 1971年瑞士女性才被赋予选举权，她们又等待了十几年，才争取到一个联邦委员会席位。 Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技