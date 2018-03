参加1970年苏黎世这次游行队伍的有男有女,共同为女性争取联邦与州层面的选举权。

1983年才有了首位竞选瑞士联邦委员会席位的女政治家,她就是莉莉安·乌赫腾哈根(Lilian Uchtenhagen)。照片中社会民主党同僚在她竞选失败后安慰她。

乌赫腾哈根竞选失利一年之后,伊丽莎白·科普(Elisabeth Kopp)终于当选,成了首位女性联邦委员。她属于中右翼自由民主党。

社会民主党遭遇的另一次挫败:1993年,该党提名克莉丝蒂安·布伦纳(Christiane Brunner)来接替辞去外交部长一职的勒内·费尔贝(René Felber)。虽然她是该党的唯一候选人,却遭大多数议员否决。

否决布伦纳引来国会大厦前的大规模示威游行。

抗议卓有成效。被选中代替她的男性弗朗西斯·玛泰(Francis Matthey)拒绝就任。社会民主党再次提名布伦纳和本党的另一名女性,露特·德莱富斯(Ruth Dreifuss)。德莱富斯在竞选中胜出。这个左翼党派终于在联邦委员会中有了自己的女部长。 近年来,联邦委员会最多曾同时有过四位女部长。2011年的这张照片还包括联邦秘书长科丽娜·卡萨诺瓦(右一)。

