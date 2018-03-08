社会民主党遭遇的另一次挫败：1993年，该党提名克莉丝蒂安·布伦纳(Christiane Brunner)来接替辞去外交部长一职的勒内·费尔贝(René Felber)。虽然她是该党的唯一候选人，却遭大多数议员否决。

