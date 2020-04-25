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#swisshistorypics #瑞士历史图片 几代人谱写的瑞士摄影历史

Familienfoto vor gemaltem Hintergrund

为了有足够的光线，这家人的全家福在室外拍摄，背后是人工画面，约1920。(摄影师：Rudolf Zbinden)

Metzger mit Kuh

屠夫一家骄傲地牵着一头即将摆放在柜台上的母牛留念，约1930。(摄影：Robert Zbinden)

这张照片显得更加自然，因为这三个牧人没有看镜头，而是在讨论到山上放牧的事儿，约1945年。(摄影：Robert Zbinden)

Paar in Tracht

穿着传统服饰的新婚夫妇，约1948。(摄影：Robert Zbinden)

Junge lachend mit Schirmmütze

这名少年需要一张照片申请钓鱼证，约1950。(摄影：Robert Zbinden)

Familie in einer nach Grösse aufsteigenden Reihe

从小到大：室外家庭合影，约1959。(摄影：Robert Zbinden)

Frauen hinter Schwensköpfen

女人们打老式保龄球赢了猪头，怎么能不留个纪念呢？摄于1963。(摄影师：Robert Zbinden)

Vier Generationen

四世同堂，摄于1965。(摄影：Robert Zbinden)

Ehepaar

70年代典型的摄影风格：新婚夫妇，摄于1978。(摄影：Ruth Clalüna Zbinden)

vierköpfige Familie

一个瑞士传统家庭的合照，摄于1993。(摄影：Ruth Clalüna Zbinden)

Familie auf Traktor

农民一家骄傲地与他们的马和拖拉机合影，摄于2011。(摄影：Ruth Clalüna Zbinden)

Familie

Ruth Clalüna Zbinden喜欢拍摄黑白照片。(摄影：Ruth Clalüna Zbinden)

Bildergalerie mit Porträts während 100 Jahren

在长达一个世纪的时间里，Zbinden一家在伯尔尼州的一个小村庄Schwarzenburg开照相馆。无论是单人照、团体合影还是班级留念，他们的照片记录了一个地区的发展历史，并将人们百年来生活的变迁收录在照片上。

1916年Rudolf Zbinden成立了这个家族照相馆，但他很早就去世了，因此他的弟弟Robert接管了“Zbinden照相馆”。那时候摄影师的工作与现在完全不同，村里有什么事，就会把摄影师叫去：民间节日、婚礼，也有时候是不幸发生的时候，比如犯罪现场照片就是警察不可缺少的破案材料。

1975年Robert将照相馆传给了他的两个孩子Ruth和Peter。直到2015年，姐弟俩一直掌管照相馆，他们的业务主要是单人照，团体合影、家族合照、写真和情侣照，那个时代已经有了新闻摄影师，所以时事照片不再是他们的业务。

Porträts der beiden Paare

左：Rudolf Zbinden及妻子Lisi Schär，大约拍摄于1918。
右：Robert Zbinden及妻子Nora Zbinden-Wirz，1947。

(Rudolf & Robert Zbinden)

超过百年的记载

从1916-2016年照相馆共留下了约50万张照片、底片和光片，为一个地区的演化和瑞士的摄影史留下了不可取代的珍贵档案，拍摄对象的需求和愿望随着时代的变迁在不断变化，摄影师的拍摄风格和想象力也在与时俱进。

Stube mit Fotoausrüstung

Rudolf Zbinden的摄影棚，大约拍摄于1920。

(Rudolf Zbinden)

这些珍贵的老照片将在参加各种展览之后出版成一本画册，最后将移交给伯尔尼国家档案馆保管。

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