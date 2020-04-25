在长达一个世纪的时间里，Zbinden一家在伯尔尼州的一个小村庄Schwarzenburg开照相馆。无论是单人照、团体合影还是班级留念，他们的照片记录了一个地区的发展历史，并将人们百年来生活的变迁收录在照片上。



1916年Rudolf Zbinden成立了这个家族照相馆，但他很早就去世了，因此他的弟弟Robert接管了“Zbinden照相馆”。那时候摄影师的工作与现在完全不同，村里有什么事，就会把摄影师叫去：民间节日、婚礼，也有时候是不幸发生的时候，比如犯罪现场照片就是警察不可缺少的破案材料。



1975年Robert将照相馆传给了他的两个孩子Ruth和Peter。直到2015年，姐弟俩一直掌管照相馆，他们的业务主要是单人照，团体合影、家族合照、写真和情侣照，那个时代已经有了新闻摄影师，所以时事照片不再是他们的业务。

左：Rudolf Zbinden及妻子Lisi Schär，大约拍摄于1918。

右：Robert Zbinden及妻子Nora Zbinden-Wirz，1947。

(Rudolf & Robert Zbinden)

超过百年的记载



从1916-2016年照相馆共留下了约50万张照片、底片和光片，为一个地区的演化和瑞士的摄影史留下了不可取代的珍贵档案，拍摄对象的需求和愿望随着时代的变迁在不断变化，摄影师的拍摄风格和想象力也在与时俱进。

Rudolf Zbinden的摄影棚，大约拍摄于1920。

(Rudolf Zbinden)

这些珍贵的老照片将在参加各种展览之后出版成一本画册，最后将移交给伯尔尼国家档案馆保管。

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