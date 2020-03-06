打印 其他5种语言 其他5种语言 其他5种语言 阿拉伯语 (ar)فيروس كورونا في سويسرا.. استعداداتٌ ومخاوفُ ومقاومةٌ في مختلف أنحاء البلاد 德语 (de)Galerie Coronavirus 西班牙语 (es)Higiene y prevención: Suiza ante el coronavirus 意大利语 (it)Coronavirus in Svizzera, immagini di un paese segnato dall'epidemia 葡萄牙语 (pt)Imagens da epidemia de coronavírus na Suíça 2019冠状病毒病(COVID-19) 新冠病毒瑞士众生相：筹备、恐惧、坚韧 卢加诺圣安东尼奥教堂(church of Sant'Antonio Abate)内，一名男子戴着防护口罩。 从卢塞恩医院的冠状病毒隔离病房向外远眺。 为提契诺州狂欢节搭建的帐篷，还未使用便遭废弃，因该州确诊瑞士首例新冠病毒感染病例，当地狂欢节也随之取消。 年均参与者多达50万人的第90届日内瓦国际汽车展(Geneva International Motor Show)，也在瑞士当局的严令下被取消。 继瑞士当局颁布大型公开活动禁令之后，出现在巴塞尔市场上的狂欢者们将狂欢节佩戴的面具取而代之，换成了防护口罩。 瑞士人民党(SVP)议员马格达莱纳·马丁洛·布洛赫(Magdalena Martullo-Blocher)因无视不得在议会佩戴口罩的禁令，被逐出议会大厅。 包括官方发言人丹尼尔·科赫(Daniel Koch)在内的多位瑞士政府官员，在瑞士联邦大厦举办的新闻发布会上，通报关于2019冠状病毒病(COVID-19)瑞士情势的最新讯息。 2019/20年度瑞士锦标赛瑞士国家甲级联赛(National League A)预选赛期间，瑞士冰球队HC Ambri Piotta对阵HC Davos的冰球赛场上，观众席空无一人。 伯尔尼小岛医院(Inselspital)的两名员工设立了一处2019冠状病毒病(COVID-19)分诊站点。 斯塔比奥(Stabio)一家学校里的孩子们，收到了一份有关新型冠状病毒的信息资料。 世界卫生组织及中国2019新型冠状病毒疾病联合专家组(WHO-China joint mission on COVID-19)负责人布鲁斯·艾尔沃德(Bruce Aylward)，从中国回到瑞士之后，在世界卫生组织总部日内瓦举办的一场关于新型冠状病毒新闻发布会结束时，向一位主动希望与其握手的记者递伸出了自己的胳膊肘。 联邦卫生部部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)在伯尔尼举行的联邦议会春季例行会议上给自己的双手消毒。 数百人罔顾联邦政府颁布的严禁举行任何参加者人数超过千人的大型活动禁令，为巴塞尔狂欢节集会。 自新冠病毒疫情暴发以来，外国游客-尤其是来自中国的游客数量大幅减少。图中卢塞恩空荡寂寥的街道，以往人流如织。 image gallery about the corona virus