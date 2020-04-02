鑑於目前新冠病毒疫情蔓延，全球約有10億人待在家中自覺居家隔離。雖然不少人只需一台筆記本電腦便可繼續正常工作，但對有些人來說，面臨的情況則更錯綜複雜。



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誰說待在家裡就必定窮極無聊、憋出內傷？只要您腦洞夠大、創意無限-當然，家裡還得有現成的適宜裝備，你就能將這一方小小的空間變成健身房。瑞士自由式滑雪界的“小鮮肉”安德里·拉格特利(Andri Ragettli)外部链接，在自己位於瑞士東部格勞賓登州弗利姆斯市(Flims)的家里為您做了個示範。



這位年僅21歲便已相繼七次斬獲由國際雪聯自由式滑雪世界杯(FIS Freestyle Ski World Cup)獎杯的瑞士滑雪小將，平日里就習慣在社交媒體上上傳和分享自己略顯瘋狂的“訓練套路”。而在新冠病毒疫情期間，他的居家隔離訓練更驚險刺激；與此同時，他還借助自己在網絡虛擬世界的知名度，在線呼籲為新冠病毒確診病患募捐。

“(我的這段視頻)每得到一個點贊，我就會向世衛組織(WHO)聚捐1美分，以示對與新冠病毒疾病作鬥爭的支持。我們都置身於這場危機之中，我們得同舟共濟。”他在自己的Instagram發帖中寫道。不過他也“友情提示”地加了一句："請您不要自行在家嘗試效仿，我這麼做，純粹就是博您一樂！"



自瑞士民眾自覺居家隔離以來，許多瑞士運動員和教練也相繼在網上分享他們的居家日常健身訓練視頻。網球明星斯坦·瓦林卡(Stanislas Wawrinka)發起了“#StayFitStan”標籤運動；私人教練Sandy Hager也一直堅持為她的客戶們錄製個人鍛煉視頻。





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