鉴于目前新冠病毒疫情蔓延，全球约有10亿人待在家中自觉居家隔离。虽然不少人只需一台笔记本电脑便可继续正常工作，但对有些人来说，面临的情况则更错综复杂。



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谁说待在家里就必定穷极无聊、憋出内伤？只要您脑洞够大、创意无限-当然，家里还得有现成的适宜装备，你就能将这一方小小的空间变成健身房。瑞士自由式滑雪界的“小鲜肉”安德里·拉格特利(Andri Ragettli)外部链接，在自己位于瑞士东部格劳宾登州弗利姆斯市(Flims)的家里为您做了个示范。



这位年仅21岁便已相继七次斩获由国际雪联自由式滑雪世界杯(FIS Freestyle Ski World Cup)奖杯的瑞士滑雪小将，平日里就习惯在社交媒体上上传和分享自己略显疯狂的“训练套路”。而在新冠病毒疫情期间，他的居家隔离训练更惊险刺激；与此同时，他还借助自己在网络虚拟世界的知名度，在线呼吁为新冠病毒确诊病患募捐。

“(我的这段视频)每得到一个点赞，我就会向世卫组织(WHO)聚捐1美分，以示对与新冠病毒疾病作斗争的支持。我们都置身于这场危机之中，我们得同舟共济。”他在自己的Instagram发帖中写道。不过他也“友情提示”地加了一句："请您不要自行在家尝试效仿，我这么做，纯粹就是博您一乐！"



自瑞士民众自觉居家隔离以来，许多瑞士运动员和教练也相继在网上分享他们的居家日常健身训练视频。网球明星斯坦·瓦林卡(Stanislas Wawrinka)发起了“#StayFitStan”标签运动；私人教练Sandy Hager也一直坚持为她的客户们录制个人锻炼视频。

安德里·拉格特利 自由式滑雪者的跑酷走红网络 他的名字在瑞士德语中意思类似“小火箭”。瑞士自由式滑雪者安德里·拉格特利(Andri Ragettli)确实在滑雪运动中出类拔萃，并红遍社交媒体。 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 英语 (en) Swiss freestyler goes viral with parkour routine





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