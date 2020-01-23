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世界经济论坛 特朗普望达成瑞美贸易协定

Trump and Sommaruga in Davos

世界经济论坛间隙，特朗普与瑞士轮值联邦总统西蒙奈特·索马鲁嘎进行了会晤。

(Keystone)

在与瑞士轮值联邦总统西蒙奈特·索马鲁嘎(Simonetta Sommaruga)会晤时，美国总统唐纳德·特朗普表示，他希望(美方)能与瑞士达成自由贸易协定。

于瑞士达沃斯举办的世界经济论坛第50届年会之际，特朗普表示：“让我们看看能做些什么。”

去年5月，这位美国总统曾向时任瑞士联邦总统乌力·毛勒(Ueli Maurer)传递出了类似的积极信号，然而迄今，瑞美贸易协定却始终停滞不前-尤其是在诸多农业议题上。

特朗普表示，此前，他曾与索马鲁嘎“主要围绕贸易”进行过商议。瑞士联邦总统索马鲁嘎表示，她希望与美方讨论的不仅是经济议题，还包括了瑞士的斡旋调解服务以及气候问题。

尽管如此，特朗普在会晤中却并未提及瑞士代表美国利益在伊朗发挥外交斡旋作用的保护国委托任务，而这正是瑞美两国总统会晤的既定议程之一。包括伊朗驻瑞士伯尔尼大使在内的数位消息人士已于近期表示，继伊朗革命卫队的精锐部队“圣城军”指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani)被美方无人机袭杀之后，瑞士所扮演的在美国和伊朗间斡旋调解角色，有助于缓解海湾地区紧张局势。而鉴于这场危机以及乌克兰客机坠毁于伊朗，伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫(Mohammad Javad Zarif)并未赴瑞参加此次世界经济论坛达沃斯峰会。

索马鲁噶对特朗普表示，她很高兴能够一如既往地保持瑞美两国政府间的双边磋商。她还补充提及，希望能够与对方讨论气候变暖议题，因为“这是涉及到我们所有人的问题”。然而，特朗普仅以漠不关心的表情作为回应。

引人瞩目 现在进行时：特朗普在世界经济论坛吹嘘经济成就

美国总统唐纳德·特朗普在达沃斯举办的世界经济论坛第50届年会上发表演讲，夸耀他所带领的(美国)取得了诸多经济成就，称在他的领导下，美国经济“不容否认、史无前例、令人望尘莫及”地渐入佳境。

此内容发布于2020年1月21日 下午2:20

Keystone-SDA/jc

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