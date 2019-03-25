20年前，这些藏独旗帜曾令正在访瑞的江泽民主席怒不可遏。 (Keystone)

近日习近平主席正为推动新丝路项目访问欧洲，不过此行他不会在瑞士做停留。多年来瑞士在经济上一直与中国往来甚欢，但在整整20年前，也就是1999年3月25日，中瑞关系几乎濒临交恶的边缘。

瑞士长久以来就同中国保持着良好的外交关系，究其原因，是新中国在1949年成立后，最早一批与其建交的国家中就有瑞士。

但就在20年前，这一美好的友情差点儿走向终点。当时江泽民主席正对瑞士做正式访问，在到达伯尔尼国会大厦时他却遭遇支持藏独人士的“欢迎”。怒不可遏的江主席宣称，瑞士“失去了一个好朋友”。



外交裂痕 1999年：江泽民主席因示威人士冷落瑞士政府 1999年3月25日，伯尔尼的藏独示威激怒了江泽民主席，制造了一场外交危机。(SRF/swissinfo.ch) 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 英语 (en) 1999: Chinese president snubs Swiss government

经过了那次难忘的外交危机，中瑞逐渐恢复正常邦交。两国关系日益亲密，令瑞士几乎算得上中国在欧洲寻求建立影响的“桥头堡”。

自贸协议 信息框结尾

目前以美国为首的数个西方国家在同中国展开一场贸易战。但中瑞之间却分外和谐，两国已签署一份自由贸易协议，并已于2014年7月1日正式生效。中国很少同亚太经济区外的国家签署此类协议，该协议可算例外。

中国企业 在瑞士企业文化中遨游的中国龙 随着瑞士与中国自贸区协议的签订，将会有更多的中国公司落户瑞士。但已落户瑞士的中国公司，却总发现与瑞士的文化有些“格格不入”。 汉口精武公司是一家坐落于中国武汉的食品生产企业，他们的产品主要面向本土，然而他们也正在试图拓宽市场-直到瑞士。 ... 作者： Luigi Jorio、邵大海

金融关系 信息框结尾

近年来，瑞士亦加强了同中国的金融关系。2018年12月，瑞银集团(UBS)成为首家在中国大陆增持内地合资券商股份以实现控股的外资金融机构。

2016年，中国建设银行成为首家在瑞士开办分公司的中国银行，一年后中国工商银行也在瑞士落户。这些进展巩固了瑞士的人民币交易港地位。

中国投资

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中国在西方展开大规模投资，在瑞士也不例外。80多家瑞士企业已易主中国，总值达到460亿瑞郎(约合3110亿元人民币)。其中最受瞩目的，当属2016年中国化工集团以440亿瑞郎收购农业化工生产商先正达(Syngenta)。

不过中国经济的这一影响也招致批评与抵抗。

高层接触 信息框结尾

光阴荏苒，自1999年外交危机至今已过去20载，两国间的高层接触也不断增加。

其中的两次高潮，分别是2016年4月和2017年1月：前者是时任瑞士联邦总统的约翰·施奈德-阿曼(Johann Schneider-Ammann)正式访华；后者则是习近平主席来瑞士参加达沃斯世界经济论坛(WEF)。



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