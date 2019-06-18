Beat Rieder在联邦院2019年的夏季大会上，提出了有关外国投资检测的请愿。

(© Keystone / Alessandro Della Valle)

企业收购已经成为一种趋势，中国也在大手笔收购瑞士企业，中石化收购瑞士先正达就是一个例子。直至目前瑞士针对外国投资商对本国企业的并购未加防范。



如果某个国家动用国家基金收购瑞士的私企，瑞士根本无法回绝。不像其他国家，如德国、法国或美国，都针对他国带有战略性的收购设立了相关法律。而瑞士在这方面却还是空白。只有在购买第二住房问题上，按照雷克斯科勒(Lex Koller)条款，对外国人在瑞士的不动产投资给以一定限制。

现在瑞士基督人民党(CVP)联邦院议员Beat Rieder对此提出了批评。他在一项请愿中要求瑞士设立一项投资监控，联邦院2019年6月17日，以22:18票通过了该项请愿，社会民主党联邦院议员Anita Fetz大力支持这一请愿，她认为中国接手先正达不成问题，但是今后瑞士要小心对待外国的大笔收购行为，她说：“我认为有可能会爆发一场的贸易战。”因此她认为最好有些类似投资监控的法律依据，才能掌握主动。

而针对这项请愿持反对意见的代表如自由民主党的联邦议员 Ruedi Noser，更注重外国投资商为瑞士带来的经济利益，他警告说，设置投资监控，有可能会起到阻碍作用。他认为：“瑞士已经具备足够的投资保护，与政治安全有关的重要企业，都掌握在国家手中，比如瑞士邮政、瑞士电信和瑞士联邦铁路。”



瑞士联邦政府也针对这一请愿，持反对意见，认为瑞士应该针对外来投资实行开放的政策，这样才能保障瑞士在国际上的重要经济基地地位，来自外国的投资。保证了资本和技术的流入。

现在这项请愿将交由瑞士国民院讨论。

SRF/swissinfo.ch/xy

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