议员Luzi Stamm要给警察拉警钟。 (Keystone)

瑞士联邦议会国民院人民党成员Luzi Stamm接连做了两件让人跌破眼镜的事儿：他先是将一整箱假钞带进了瑞士政治心脏-联邦大厦；此后，又在首都伯尔尼街头买了一克可卡因，又带入了议会大厅。



请放心，66岁的职业律师Stamm先生没有丧失理智。他做这一切只是为了证明瑞士并非净土，犯罪就在每个人身边。



去年12月联邦议会冬季例会期间，议员Stamm提着整整一箱(据说合1百万瑞郎)的假钞进入联邦大厦，并称这些钱属于自己的一位客户，他将钱从米兰带到伯尔尼为的是请专家对这些假钞进行分析检验。这一波未平，便又起一波：在今年3月的春季例会期间，Stamm一天夜晚在伯尔尼街头被毒贩搭话，便将计就计买了一克可卡因，并将其带进联邦大厦，之后去警局自首。“我就是要让人们注意到，伯尔尼街头贩毒的状况已经到了忍无可忍的地步，人们需要切实采取措施加以治理。”



可就算议员先生将毒品交给了警察，并表示自己的购买动机是为了揭发毒贩，但是在瑞士购买和持有毒品均属犯罪行为，依法会被判处3年以内的监禁。此外，按照瑞士法律，将假钞投入市场流动的行为也属于非法。



联邦检察院在对Stamm案进行初步调查之后，确认议员没有在瑞士境内利用涉案假钞进行违法活动，并于近日宣布，终止针对Stamm携带假钞及毒品的两项诉讼程序。



虽说躲过了法律诉讼的风险，Stamm却得罪了不少人民党同僚，后者认为其疯狂举动有损于人民党的公众形象。今年大选的人民党联邦议会候选人名单上，Luzi Stamm没有保住自己的位置。



Keystone-SDA/ts

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