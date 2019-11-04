瑞士消耗的电力中约有3%源自太阳能。 (Keystone / Martin Ruetschi)

光伏发电在瑞士是仅次于水力发电的最为重要的可再生能源。然而，业内专家却认为，其潜力远未得到开发。

1982年，瑞士成为将光伏发电连入电网的第一个欧洲国家(多语)外部链接；1992年，当时欧洲大陆最大的(多语)外部链接太阳能发电厂在瑞士举行了落成仪式；2015年，其并入一个体育场外部链接(多语)的世界上最大的光伏电站开始投入使用。

如今，瑞士已经跻身于太阳能领域最具创新力的国家之列，这点从“阳光动力号”太阳能飞机(多语)外部链接或者是太阳能艇“太阳行星”(多语)外部链接计划中均可见一斑。但是，太阳能却难以在瑞士大展宏图。

太阳能何去何从？ 信息框结尾

瑞士太阳能专业协会Swissolar(多语)外部链接指出，瑞士约有85’000家光伏发电站，总装机功率达2’173兆瓦(2018年年末统计数据)，太阳能光板的覆盖面积为1’300万平方米，相当于2’000个足球场大小。

2018年，瑞士消耗的电量中有3.4%来自于太阳能，太阳能在瑞士是仅次于水力发电的最为重要的可再生能源，水电为瑞士提供了60%的能源需求。自2010年，太阳能在全国电力消耗中所占的比例保持平稳上升。

外部内容

如何鼓励利用太阳能？ 信息框结尾

与诸如西班牙或葡萄牙等几个地中海国家相比，瑞士的太阳能发电量略胜一筹。然而，与欧洲各国平均太阳能发电量相比，瑞士却不得不甘拜下风。

有趣的是，在瑞士，几乎所有的太阳能光板都被安装在建筑物上，而其邻国则将这些设施安装在开放场地，这一差异归因于瑞士相应的场所严重不足、审批费用高昂以及当地人口观念的保守。

外部内容

太阳能发电有几多？ 信息框结尾

瑞士太阳能发电产业的年营业额约为8.65亿瑞郎：7.5亿来自于光伏发电，1.15亿来自太阳热能(热量)。

去年，光电设施的安装尤其是在单户型住宅(相对于2017年增长了17%)以及多户型住宅(增长幅度为47%)领域取得了进展，瑞士太阳能专业协会Swissolar指出，这一发展得益于产品成本的降低以及集成光电技术的进步：如今，光伏电板已成为覆盖建筑物屋顶及外墙的一个元素，这也为其使用提供了便利条件。

在工业或者手工建筑方面，瑞士太阳能专业协会Swissolar却证实，农舍安装太阳能光板的现象寥寥无几甚至开始出现下滑趋势，该协会表示，利用太阳能走下坡路是由于当前鼓励机制上存在空白。

如何鼓励利用太阳能？ 信息框结尾

在瑞士，为推动光电(多语)外部链接以及其他可再生能源，通过支付更高电价，每位消费者都必须尽自己的一份微薄之力，根据法律，他们支付的每千瓦时电费(即通常所说的每度电价)不应该超过2.3生丁(1瑞郎＝100生丁)，其中收益用来为那些安装太阳能装置的用户提供经济支持，尽管当前的申请远远超出了预算。

瑞士的太阳能潜力如何？ 信息框结尾

瑞士光伏发电年产量为1.9万亿瓦时(2018年年末统计数字)，联邦能源办公室(多语)外部链接坚持说，在所有建筑物的屋顶及外墙上安装太阳能电池板从而吸取太阳光，瑞士每年产出的电量可能达到67万亿瓦时。

如果将停车场屋顶、公路以及山区(比如说滑雪场)考虑在内，还可以再多发电15万亿瓦时, 瑞士太阳能专业协会Swissolar声称，到2050年，光伏发电以及其他可再生能源的发展可以令瑞士100%依靠洁净能源。

蒙上阴影 瑞士的太阳能行业快被中国挤垮了 在过去的五年中，瑞士光伏行业的从业人数几乎减少了一半。中国已经占据了全球市场80%的份额，目前仍在继续蚕食欧洲市场。 上周四，瑞士太阳能设备制造商梅耶博格(Meyer ... 作者： 瑞士资讯swissinfo.ch 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 英语 (en) Swiss solar sector feels the heat from China

瑞士资讯swissinfo.ch

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