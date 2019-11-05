此内容发布于2019年11月5日 上午9:30

瑞士内政部表示，过去五年来，60至64岁申请救济金的人数增加了近50%。 (Keystone/Martin Ruetschi)

瑞士政府提议，为无法领取失业保障金的年老雇员提供退休前救济。

瑞士内政部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)表示，该提案旨在改善60岁以上人群的生活条件。他在上周向记者表示：“但帮助这些老年人重新融入劳动力市场仍然是工作重点。”

关于政府在5月份提出的初步计划(多语)外部链接，左翼党派和工会认为保障措施依然不足，而中间派和右翼党派则认为政府设定的救济领取条件太过宽松。

根据提案，只有失业且无法领取失业保障金的人员才有资格申请救济金。

潜在的受益人必须连续20年向政府养老金计划缴纳了费用，并且在申领救济前每年有至少21’330瑞郎(约合人民币149’310元)的年收入。受益人的个人财富不得超过100’000瑞郎。

社会保障包

退休前救济金将由政府提供，并可能到2030年每年耗资2.3亿瑞郎(约合人民币16.1亿元)。根据内政部的估计，有4400人有资格获得这笔救济金。

这项救济计划是雇主和工会与政府协同政策(英、葡)外部链接的一部分，旨在推动瑞士雇员在劳动力市场上的参与率。

研究发现，由于能够不受限制地进入瑞士劳动力市场，大量欧盟国家的年轻雇员涌入瑞士，国内老年人在就业市场上逐渐被边缘化。

右翼瑞士人民党已经收集了足够的签名，以推动全民公投取消瑞士与欧盟之间的劳动力市场准入协议(英)外部链接。



swissinfo.ch/urs

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