欧洲大选期间，政治面貌朝着多个方向的分裂。 (Keystone / Olivier Hoslet)

周一(5月27日)早晨的瑞士各报章都认为，上周末欧洲大选(英)外部链接中右翼民粹主义的涌现虽然很突出，却并未达到重大的程度。

“欧盟怀疑论者与民族主义者的猛攻似乎已被阻止，”斯特凡·以色列(Stephan Israel)在《每日导报》(Tages-Anzeiger)的社论中写道。《一瞥报》(Blick)则指出：“广为宣传的欧洲历史‘转折点’尚未到来-不过已近在咫尺。”

周一许多瑞士报章都报道了这一信息。它们的报导称，虽然马泰奥·萨尔维尼(Matteo Salvini)和玛丽娜·勒庞(Marine Le Pen)等人分别在意大利和法国取得了胜利，但民粹主义者在德国与荷兰都未取得预期结果，而出于对反欧盟大潮涌现的担忧，这次大选的投票人数达到数十年来的最高峰。

然而明确之处也就到此为止。如果说各报章都认为民粹主义未能大获全胜，那么它们也都认为，没有其他哪个派别做到了大获全胜。借在线媒体《Watson》的话说，“2019年欧洲大选的最重要发现就是，不存在什么明确的走势”。

的确，多家报章都用到了“四分五裂”这个字眼。《一瞥报》认为这反映了欧洲社会内部日益加大的分歧，称“基督民主党与社会民主党广泛的非正式联盟已经完结”，指的就是传统中间党派的失败与右翼民粹主义者、欧盟怀疑论者、自由党派与绿党等的收获。

谨慎的乐观？

这到底是好消息还是坏消息，仍需人们拭目以待。法语报纸《时报》(Le Temps)则对环保潮流与埃马纽埃尔·马克龙(Emmanuel Macron)等的自由派阵营持谨慎乐观的态度，同时表示，如果“排斥欧洲的人在斯特拉斯堡议会上做得到-迄今为止他们还没做过-团结起来携手工作，那么他们的成效将翻上一番”。

《每日导报》写道，在应对欧洲的大问题时，分裂“令将来要取得大多数变得难上加难”-这一担忧亦得到《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung)的响应，后者认为这类大问题在大选宣传期间也遭到忽视。

“围绕欧盟未来的最紧迫问题仍然没有答案，”彼得·拉索尼(Rásonyi)写道。对民粹主义及对欧盟怀疑论者崛起的过度关注，转移了对更为重要的问题的注意力，例如欧洲经济和货币联盟的“可持续性”结构，意大利财政政策的“定时炸弹”，以及关于难民与移民政策的巨大分歧等。

最后，到了需要在新议会里找到解决这些问题的方案之时，他写道：“失望很可能会接踵而至。”



swissinfo.ch/dos

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