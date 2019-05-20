日内瓦勃朗峰大街(Rue du Mont Blanc)工作日街景 (Keystone)

日内瓦选民以微弱多数通过了一项新法规，允许各商家周日营业。接下来将有两年的试行期，期间各商家每年可有三个周日开门营业。

瑞士西部的日内瓦州选民以52.5%的支持率通过了一条新法规，其结果是每年会有那么几个周日，人们将“挥别”日内瓦在周日下午常见的宁静街道与歇业店铺。

身为新法规倡议者之一的自由民主党(FDP/PLR)政治家雅克·伯内(Jacques Bené)表示，这是“日内瓦各商家与零售业就业的一次胜利”。他宣称，这一步对减轻当地人跨境购物趋势造成的影响具有重要意义。

然而让他感到惋惜的是，这一变化每年只能在三个周日施行。

工会组织则作出惊愕的反应。虽然新法规为职工做出“重要补偿”-周日拿双倍工资，之前或之后可以休息-但零售业尚未就包含所有事项的集体用工协议做出谈判。

各工会呼吁零售行业利用起同一周日获得的“巨大减税机遇”(在另一个围绕企业税制改革的投票中，日内瓦州税率由24.2%降至13.99%)，来提高员工工资和增加就业机会。他们还计划抵制正在讨论中的延长晚间营业时间的计划。

目前尚不清楚会选定哪三个周日让商家营业，但其中两个很可能是在圣诞节之前。



Keystone-SDA/dos

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