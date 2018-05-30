此内容发布于2018年5月30日 上午9:00 最后更新 - 2018年5月30日 -09:00

2015年，乌克兰东：一个由31辆大卡车组成的瑞士车队将药品和饮水处理所需要的化学制剂运到战区。 (SKH/Michael Fichter)

无论是水利专家、建筑师还是谈判高手，如果有危机爆发，瑞士可以把大约700名专家派往世界各地。现在，我们简要地向大家介绍一下瑞士的慈善救助。



当自然灾害爆发时，瑞士的慈善救助机构在第一时间向灾区人民提供紧急医护服务和帐篷。他们记录国际人道主义援助的过程，修建下水设施和抗震房屋，由此可见，瑞士慈善救助机构(SKH)的范围很广。



慈善救助是所有国家和个人在国外武装冲突、内乱、自然灾害和环境灾害发生的地区提供的短期紧急救援措施，其目的是拯救生命、减少痛苦。

(来源：瑞士历史字典) 信息框结尾

瑞士慈善救助机构与军队至少有一个共同点，它也是按照民兵制度的原则建立起来的，但是其成员并不是职业军人，而是来自公民社会的各界人士。



随时投入工作



该组织在专家库中汇集了大约700名专业人士。他们的任务是，在危机、灾难或战争爆发时，迅速做出反应，向世界各地的灾区提供救援。这些普通民众组成了一支“常备军”。他们灵活机动，可以在很短的时间内被派遣到世界各地，也就是说，在大多数情况下，他们都可以随时投入工作。



因此，他们通常是自由职业者。如果有紧急情况发生，他们必须要迅速投入到工作中去，临时培训是肯定来不及的了。大多数专家都是技术人员。其中，运输、水处理和建筑等民生领域的技术人员，需求量最大。



他们一共分成11个专业团队：

(swissinfo.ch)

工作性质不同，专家的工作时间也不同。如果是突发事件，比如自然灾害或危机突然爆发，通常专家要工作几个星期或几个月。在长期救助项目中，专家与当地人合作，要工作半年甚至2年的时间。

2013年，伊拉克：瑞士慈善机构的工作人员在教埃尔比勒人怎样搭帐篷。 (SKH/Michael Fichter)

从工作性质上看，有两种不同的派遣方式。第一种是，瑞士政府直接派遣。第二种是间接派遣，也就是说，瑞士政府在项目实施期间把本国的专家“借给”联合国，这样瑞士专家可以在联合国这样的国际组织中交流业务。



生活不稳定



想参加慈善救助工作的人，可以提出申请。录取标准相当严格，因为要确保只录取那些愿意被多次外派的专家。



他们必须要拥有瑞士国籍，不仅有丰富的专业经验，还要具备参加国际合作的经验。同时，他们要会说多种语言，年龄在25岁到55岁之间。



机构并不提供永久雇佣的岗位，因为慈善救助取决于形势要求，情况常常瞬息万变。专家们按照项目得到合同和工资。所以参加慈善救助，要有过不稳定生活的心理准备，不仅收入不稳定，而且生活也不稳定。



瑞士发展与合作的四个支柱



瑞士慈善救助机构隶属于瑞士发展与合作署(DEZA)，而发展与合作署隶属于瑞士外交部。所以，慈善救助是瑞士外交工作的重要组成部分和瑞士人道主义援助事业的行动臂膀。

(swissinfo.ch)



瑞士慈善救助机构也是所谓的瑞士援助链(Schweizer Rettungskette)的一环，这是一家由市民社会、国家和军队共同组建的机构，主要是与当地的专家、医护人员和救援犬一起向地震发生地区提供紧急救援。



瑞士慈善救助机构还与瑞士地震局、瑞士红十字会、瑞航和苏黎世机场等机构合作。



法定的中立地位



慈善救助是建立在1976年颁布的“国际合作发展和人道主义援助联邦法律”的基础之上的。该法的第7条规定，慈善援助应该通过预防措施和紧急救援，实现拯救生命，减少痛苦的目标。



今天，瑞士慈善救助机构坚守的宗旨是：保持中立，务实合作，不论国家、民族和宗教的不同，与当地的伙伴密切合作，尽量做到防患于未然。



从前可不是这样。19世纪的援外活动主要由私人慈善家推动，在二战前，他们以信仰和世界观为动机在整个欧洲开展紧急救援工作。在二战后的重建工作中，慈善援助成为了瑞士外交工作的重要组成部分。

1980年，索马里：瑞士慈善机构SKH与联合国难民事务高级公署一起为埃塞俄比亚难民工作。 (Keystone)

发展援助与慈善救助的重要性从60年代末开始就在瑞士深入人心，当时，作为新媒体的电视把尼日利亚内战的爆发和比亚法拉饥荒的画面传播到了家家户户。



1973年瑞士政府成立了瑞士灾难救援军团，2001年该组织改名为瑞士慈善救助机构并活跃至今。



(翻译：阎寒), 瑞士资讯swissinfo.ch

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