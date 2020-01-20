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政商“付费游戏”？ 瑞士逾四分之三的议员身兼“付酬名誉职务”

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现在，瑞士政客有义务申报自己因担任名誉职务而获取的所有酬金。

(© Keystone / Gaetan Bally)

瑞士国会两院中当选的民意代表，平均每位身兼7个名誉职务，其中近半数荣誉性职位的挂名人能够获取金钱酬劳。

自2019年12月以来，瑞士议员们不仅需要阐明自己在各家公司、协会或基金会所担任的名誉职务，还要说明是否因名誉头衔而获取报酬。

《新苏黎世报·周日版》(NZZ am Sonntag)针对瑞士政客利益申报登记册的分析文章披露，瑞士国会两院共计246名议员(国民院200位议员，联邦院46位议员)，所担任的名誉职务竟多达1650个，这意味着，平均每位议员就拥有近7个挂着“名誉”二字的职务头衔。而其中45%为有偿付酬职位。

在那些议员担任的名誉职位中，支付的最高酬金为14万瑞郎(折合人民币约为99.2万元)；而一名议员个人因担任的18个名誉职务所获取的累计酬劳创下了最高纪录-40万瑞郎(折合人民币约为283.4万元)。

尽管瑞士政客有义务申报个人因名誉职务所获取的酬金，不过，在涉及政党筹措资金时，瑞士却没有针对募资透明度的相关制度性要求。截至目前，一项公民动议已成功收集到可付诸全民公投法定数量的有效公民签名，该动议旨在确保瑞士各政党必须申报所有单笔数额超过1万瑞郎的捐赠款的具体金额和来源，以及超过10万瑞郎的竞选开销；此外，接受匿名捐赠将被视为违法行为。

然而，瑞士政府和议会否决了该动议，进而提出了一个更为“宽松”的议案版本，该版本提议，只有超过2.5万瑞郎的捐赠款项以及超过25万瑞郎的党派竞选开销才需申报。

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此内容发布于2018年11月28日 上午10:30

swissinfo.ch/ac

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