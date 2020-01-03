2020瑞士联邦委员会全体成员官方合影照。左一是瑞士联邦秘书长Walter Thurnherr。

(Schweizerische Bundeskanzlei)

瑞士政府也就是联邦由七位联邦委员组成。但是每年联邦委员的合影总是八个人，那么我们的外国读者问了：“瑞士联邦增加到八人了吗？”当然不是，瑞士联邦依然是七人组合。



瑞士联邦一如既往还是由七位联邦委员组成，照片上最左或最右的第八个人是瑞士联邦秘书长(Bundeskanzler)。

不是部长，但不无影响 信息框结尾

在德国和奥地利这个职位被称为“联邦总理”(Bundeskanzler)，是一国之首，而在瑞士同样的“Bundeskanzler”却并不是一位位高权重的人物，而更多地相当于一位联邦委员会的秘书长。虽然这位秘书长并不像联邦委员那样在公众面前尽人皆知，但是这个人物在瑞士也有一定政治影响，至于影响有多大，因人而异，也因当界的联邦委员而异。

“最高官员” 信息框结尾

在过去的岁月里，瑞士的联邦秘书长曾被视为联邦的第八位委员。而上一届联邦秘书长Corina Casanova (2008-2015年)更多地将自己视为一位“国家公仆”，现任联盟秘书长Walter Thurnherr则觉得自己与其说是像第八位联邦委员，不如说更像一位国家“最高官员”。2018年联邦委员维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)入选联邦之前，Walter Thurnherr曾经也是联邦委员的候选人。直至今日，没有任何一位联邦秘书长曾达到过这一高度的政治生涯。

党派和性别 信息框结尾

瑞士联邦秘书长由联邦全体大会(国民院和联邦院)选出，至今为止历史上共有17位联邦秘书长，其中2位女性。



早在瑞士联邦委员会出现之前的很多年，就已经有了联邦秘书长这个职位。它是瑞士联邦最古老的政治官衔。1803年当时的某个联邦议事会决定设置一个联邦大臣的职位，直至1848年瑞士联邦正式成立，联邦大臣便延续下来成为今天的联邦秘书长。



大多数情况下，联邦秘书长的人选从国会中招募，他/她从属于联邦执政党中的一党，目前为止，瑞士执政党中，只有瑞士人民党(SVP)中尚无人任职过联邦秘书长一职，首位自由民主党(FDP)联邦秘书长是Annemarie Huber-Hotz，于2000-2007年在任。



除了党派因素之外，如今担任联邦秘书长还会考虑性别。

在会议上提出建议 信息框结尾

瑞士的联盟秘书长掌管联邦秘书处的工作，而联邦秘书处则负责联邦政府的日常工作安排和协调。联邦秘书长参加联邦委员每周例会，在会议上提供资讯和建议。作为瑞士政府的最高官员，他/她有权发通知、协调工作、撰写报告、提建议或者提交申请，但无权参与联邦委员的投票。



联邦秘书处还负责政府内的通讯、发起投票及国会议员大选事宜。



一位联邦秘书长的年薪是一位联邦委员年薪(Bundesratssalärs外部链接)的80%，他们的年薪为360'000瑞郎(约合人民币210万人民币)。













(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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