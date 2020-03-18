此内容发布于2020年3月18日 上午9:35

瑞士政府的四位部长同时出席了上周五就新冠病毒举行的新闻发布会。 (Keystone / Alessandro Della Valle)

政治家、医生、科研工作者……瑞士有越来越多的声音公开批评政府对Covid-19新冠病毒流行病管理上的迟缓拖拉。虽然政府已于周一采纳了新的措施，但出行限制与大规模检测仍未被提上管理日程。

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学校停课、加强对意大利边境的管控、禁止百人以上集会，以及酒吧餐馆内的50人上限-瑞士联邦委员会上周公布的这些对抗病毒蔓延的措施最初得到舆论的欢迎。然而几天后，Covid-19病毒病检测呈阳性的人数仍在以令人担忧的速度窜升，数个州已强烈要求联邦委员会迅速采纳新的措施。

最终政府于周一下午3点多宣布全国进入紧急状态，即《流行病法》规定的最后步骤，要求关闭出售非生活必需品的商店与公共机关、禁止各种集会及实施边境管制。然而值此危机关头，政府决策的迟缓拖拉受到各州有关部门、众多医生与科研工作者越来越多的批评。

“人民期待着全国范围内协调统一的措施”

上周日(3月15日)，沃州(Vaud)州委员会主席尼丽娅·戈里特(Nuria Gorrite)向瑞士法语区电视台RTS(法)外部链接表示：“我认为如今各州意见都一致，要求联邦政府启动《联邦流行病法》规定的各项条款，让联邦委员会来全权决定应采纳的特别行动。各州都已承担起各自的责任，我相信现在人民期待着全国范围内协调统一的措施。”

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提契诺州与瓦莱州(Valais)两州的政府宣布完全关闭与意大利的边境。瓦莱州政府委员克里斯多福・达尔伯雷(Christophe Darbellay)向《时报(Le Temps，法)外部链接》吐露：“目前的边境状况令人完全不满意。大企业已经采取措施，让他们暂住瑞士。”

“我们不了解疫情的真相”

瑞士的形势及有关部门的反应令众多医生与科研工作者愈发感到不安。《瑞士医疗杂志(Revue Médicale Suisse)》总监贝尔特朗·基弗(Bertrand Kiefer)通过社交网络(法)外部链接表达了自己的担忧，他还抨击了瑞士政府不检测所有疑似病例的做法：“今后我们会不了解疫情的真相，比如是否有的区域正在走向失控。而了解的缺失也让被隔离者失去动力或无谓焦虑。”

世界卫生组织(WHO)周一也叮嘱所有国家加强对全民检测的计划，该组织将其视作减缓新冠病毒疫情传播的最佳办法。

洛桑联邦理工学院(EPFL)病毒学与遗传学实验室教授迪迪埃·特罗诺(Didier Trono)写给外部链接RTS(法)外部链接：“面对某些政治机构反应的怠惰与媒体老好人般的纵容，瑞士医生、医护人员、科研工作者，以及我国其他应召帮助人民应对新冠病毒灾难的专家，都为此感到愤怒。”他和同行们要求采取“严格与有组织的应对行动，包括立即隔离、大规模感染检测，以及帮助我国医疗系统做好准备，迎来大批重病患者的收治，这些患者的数量可能超出医疗系统现有的救治能力”。

周一瑞士政府已就原有战略更进一步，但现阶段仍未宣布全面隔离、举国“封城”，这将会在未来几天内继续引发科学界与舆论的辩论。

就新冠病毒感染检测而言将出现战略性转变：联邦公共卫生局流行病部门负责人丹尼尔·科赫(Daniel Koch)指出，将逐步开始检测症状不明显的人。





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