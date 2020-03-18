此内容发布于2020年3月18日 上午9:35

瑞士政府的四位部長同時出席了上週五就新冠病毒舉行的記者會。 (Keystone / Alessandro Della Valle)

政治家、醫生、科學家……瑞士有越來越多的聲音公開批評政府對Covid-19新冠病毒流行病管理上的遲緩拖拉。雖然政府已於週一採納了新的措施，但出行限制與大規模檢測仍未被提上管理日程。

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學校停課、加強對意大利邊境的管控、禁止百人以上集會，以及酒吧餐館內的50人上限-瑞士聯邦委員會上週公布的這些對抗病毒蔓延的措施最初得到輿論的歡迎。然而幾天后，Covid-19病毒病檢測呈陽性的人數仍在以令人擔憂的速度竄升，數個州已強烈要求聯邦委員會迅速採納新的措施。



最終政府於週一下午3點多宣布全國進入緊急狀態，即《流行病法》規定的最後步驟，要求關閉出售非生活必需品的商店與公共機關、禁止各種集會及實施邊境管制。然而值此危機關頭，政府決策的遲緩拖拉受到各州有關部門、眾多醫生與科學家越來越多的批評。



“人民期待著全國範圍內協調統一的措施”



上週日(3月15日)，沃州(Vaud)州委員會主席尼麗婭·戈里特(Nuria Gorrite)向瑞士法語區電視台RTS(法)外部链接表示：“我認為如今各州意見都一致，要求聯邦政府啟動《聯邦流行病法》規定的各項條款，讓聯邦委員會來全權決定應採納的特別行動。各州都已承擔起各自的責任，我相信現在人民期待著全國範圍內協調統一的措施。”

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提契諾州與瓦萊州(Valais)兩州的政府宣布完全關閉與意大利的邊境。瓦萊州政府委員克里斯多福・達爾伯雷(Christophe Darbellay)向《時報(Le Temps，法)外部链接》吐露：“目前的邊境狀況令人完全不滿意。大企業已經採取措施，讓他們暫住瑞士。”



“我們不了解疫情的真相”



瑞士的形勢及有關部門的反應令眾多醫生與科學家愈發感到不安。 《瑞士醫療雜誌(Revue Médicale Suisse)》總監貝爾特朗·基弗(Bertrand Kiefer)通過社交網絡(法)外部链接表達了自己的擔憂，他還抨擊了瑞士政府不檢測所有疑似病例的做法：“今後我們會不了解疫情的真相，比如是否有的區域正在走向失控。而了解的缺失也讓被隔離者失去動力或無謂焦慮。”



流行病 Covid-19 新冠病毒：瑞士目前的局勢 瑞士是全球新冠肺炎疫情最嚴重的二十個國家之一。政府提議禁止握手禮儀。相關情況介紹如下。 作者： Balz Rigendinger

世界衛生組織(WHO)週一也叮囑所有國家加強對全民檢測的計劃，該組織將其視作減緩新冠病毒疫情傳播的最佳辦法。



洛桑聯邦理工學院(EPFL)病毒學與遺傳學實驗室教授迪迪埃·特羅諾(Didier Trono)寫給外部链接RTS(法)外部链接：“面對某些政治機構反應的怠惰與媒體老好人般的縱容，瑞士醫生、醫護人員、科學家，以及我國其他應召幫助人民應對新冠病毒災難的專家，都為此感到憤怒。”他和同行們要求採取“嚴格與有組織的應對行動，包括立即隔離、大規模感染檢測，以及幫助我國醫療系統做好準備，迎來大批重病患者的收治，這些患者的數量可能超出醫療系統現有的救治能力”。



週一瑞士政府已就原有戰略更進一步，但現階段仍未宣布全面隔離、舉國“封城”，這將會在未來幾天內繼續引發科學界與輿論的辯論。



就新冠病毒感染檢測而言將出現戰略性轉變：聯邦公共衛生局流行病部門負責人丹尼爾·科赫(Daniel Koch)指出，將逐步開始檢測症狀不明顯的人。

精典特刊 新冠病毒在瑞士 新型冠状病毒疫情在瑞士爆发，会给社会、经济和政治带来哪些影响？

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