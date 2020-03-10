此内容发布于2020年3月10日 上午11:46

在意大利北部莱圭利亚，医护人员正从一家旅馆抬出一具棺材。死者是名意大利老年妇女，测试发现她感染了Covid-19病毒，这家旅馆也因此被隔离。

(Keystone)

在一份瑞士周日报就新冠病毒疫情发起的民意调查中，四分之一的受调查者主张关闭与意大利的边境。尽管如此，大部分参与者还是支持瑞士政府的危机管理与措施。



举例来说，《一瞥报周日版(SonntagsBlick)》调查的人(德)外部链接中有76%认为禁止千人以上的活动是正确举措。此外，86%的人觉得联邦公共卫生局(FOPH)提供了足够的病毒信息。



这次民意调查于3月3-6日进行，共征询了全国各地的1074人。调查还发现三分之二的人几乎或完全不怕这个病毒，24%的人认为Covid-19病毒只有中度风险，8%的人认为风险很高。这些数值与前一周的相比基本未有变化。



鉴于意大利与中国、韩国和伊朗并列为重要的疫情暴发区，四分之一的受调查者主张关闭与意大利的边境。



为了控制Covid-19疫情的迅速暴发，上周日意大利采取了严厉应对措施，宣布对富裕的北部地区实施封城隔离。



截止目前，瑞士政府与欧洲各国卫生部长都因可能造成的深远后果而反对关闭边境。



预防措施



根据《一瞥报周日版》的调查，瑞士全国人口多半都在遵循政府建议的预防措施。93%的受调查者表示自己如今勤洗手，76%的人回避跟人握手，半数以上不再出国旅行。



另一方面，受调查者不怎么重视口罩：认为应该戴口罩的人所占的比例还不到10%。



截至截稿日，联邦公共卫生部网站上公布的Covid-19确诊病例为368例，死亡人数为3人。



Keystone-SDA/Reuters/ts

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