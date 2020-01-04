2018年在卢塞恩湖上的充气船船队 (Keystone)

各种全新的或修订后于2020年1月1日生效的瑞士法律法规，涉及内容包括提高互联网连接速度，加快婚姻登记流程，以及橡皮艇船长的最大饮酒量。以下是十项法规变化。

钱

对于旧钱币的收集者而言有个好消息：旧纸币的20年兑换期限外部链接已被取消，这意味着旧版1’000瑞郎纸币和其他面额纸币的所有者可以随时在瑞士国家银行兑换新钞。该决定适用于1976年发行的第六代(多语)外部链接及以后的各种面额的纸币。

婚

对于那些想尽快办理结婚流程的人而言也有个好消息：从获得官方结婚许可到举办结婚典礼之间的十天等待期已被取消。 这意味着一对新人可以在当地婚姻登记处签发许可后立即举办婚礼外部链接。办理结婚登记的条件未作修改。

碳

在瑞士登记的汽车的二氧化碳平均排放量(多语)外部链接不得超过每公里95克。以前规定的二氧化碳排放水平是每公里不超过130克。排放超标的汽车进口商必须支付罚款。

罚

当场处以罚款不再仅限于交通违法行为。现在，在公共场所吸烟、吸食大麻、边骑车边打电话、违规运输武器等行为均会面临当场罚款，最高可罚款300瑞郎(约合人民币2’100元)。

诉

截至目前，当事人无法对十年前发生的人身伤害进行追诉。但是这个追诉期限对于石棉污染的受害者(英、葡)外部链接来说太短了。因此，最新的时效法规已将某些罪行的追诉期限延长至20年。

网

国有控股电信公司瑞士电信(Swisscom)提供的基础互联网服务的法定最低网速已从每秒3兆字节/秒提高到10兆字节/秒。最低上传速度从0.3增至1 兆字节/秒。

医

现在，医生、实验室、医院和卫生机构必须向州登记处或儿童癌症登记机构上报全部癌症确诊外部链接有关的数据。法律要求所有州为这些登记处提供资助和维护，同时保护患者隐私。

老

今年5月，瑞士选民同意改革该国处于困境中的养老金体系外部链接，通过提高联邦政府、公司和雇员的缴费，这项改革将向养老金基金注入20亿瑞郎(约合人民币140亿元)的新增资金。最终，养老金存缴率将提高0.3个百分点。

鸡

今年开始，法律禁止切碎活体雄性小鸡外部链接，但其实这种做法在瑞士早已被淘汰。取而代之的是气体窒息法，每年约有300万只雄性小鸡在二氧化碳中窒息死亡，因为饲养它们无法创造商业价值。

酒

六年前实行的橡皮艇船长饮酒量限制已被废除。新的法律规定，橡皮艇船长每100毫升血液中酒精含量不得超过50毫克，与车辆驾驶员的标准相同。但当局承认(多语)外部链接，该法规存在执行困难，“而且这些橡皮艇比发动机船只的危险要小”。但是，橡皮艇仍然只能由适航人员来操纵。

植

那些喜欢将异乡美味佳肴带回国的旅客请注意：从欧盟以外的地区进口水果、蔬菜、植物、切叶和特定种类的木材制品，现在必须出示植物检疫证书，相当于植物的护照。无法出示该证书的旅客有可能被没收和销毁所携带的上述商品。但是，菠萝、椰子、枣子和榴莲的爱好者可以松一口气。这些水果不受植物健康新法(多语)外部链接的限制，该法律旨在限制对植物有害的病虫害的传入。

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