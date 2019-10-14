没有任何一年的大选像今年一样，出现如此之多的女性候选人。

(© Keystone / Peter Klaunzer)

2019年瑞士大选年，从没有哪一年有过像今年这样多的女性候选人。但是媒体在进行大选宣传报道时，却很少宣传她们，这是苏黎世一项调查得出的结果。

在这次议会大选的宣传中，女性问题是气候问题之后的另一大话题。2019年6月瑞士举行女性大罢工时就已经把女性在政治中的地位作为一个重要话题推到了风口浪尖。



“海尔维蒂亚在呼唤”( "Helvetia ruft!"外部链接 )活动也唤起了人们对该话题的重视。瑞士女性组织Alliance F和Operation Libero共同发起了这个活动，鼓励女性参选今年10月20日举行议会大选，功夫不负有心人，该活动取得了显著成果，这次联邦议会200个国民院席位中女性候选人占了41%，达到了历史新高，2015年女性的比例为35%。



但媒体上关于大选宣传的报道又是怎样对待女性的呢？无论是纸媒还是网媒，关于女性政治家的宣传都比男性力微弱。

grafik Frauen sind in der Schweizer Medienberichterstattung untervertreten

苏黎世大学的科研人员汇总2019年1月以来瑞士媒体数据库(SMD)上所有与本次大选有关的纸媒和网媒文章，就各党派男女候选人被提及的次数进行了调查。

结果显示：女性国民院候选人在报纸上比男性被提及的次数少得多。无论她们的言论、名字还是简介被刊登的次数都明显少于男性。尤其是基督民主人民党CVP和自由民主党FDP的男女差异最为清晰：尽管自由民主党的女性候选人占了40%，而她们在媒体上出现的比例仅为30%。



而基督民主人民党区别更大，她们的女性候选人占40%，而报道中73%都是关于男性，女性只占报道的27%。媒体在女性政治舞台上的弱势问题上起到了雪上加霜的作用。







(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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