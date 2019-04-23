此内容发布于2019年4月23日 下午1:09

老相识，图为2013年在北京的聚会。这次访华毛勒总统也会与中国国家主席习近平见面。

(Keystone / Alexander F. Yuan)

瑞士联邦总统现在正在访问中国，此行对于他来说，是他总统执政年的一大事件，而对于中国国家主席习近平来说，本次召开的第二界一带一路国际合作高峰论坛也是今年的一项重要外交事宜。瑞士《商贸报》首席经济师Ralph Pöhner表示。



毛勒总统访华前在伯尔尼接受中国媒体联合采访时表示：“一带一路”倡议是面向未来的倡议，必将为全球经济发展和民众福祉带来很多益处。但是毛勒访华在瑞士政治层面上不无微词。

瑞中关系 瑞士联邦总统即将访华 瑞士联邦总统乌力·毛勒(Ueli Maurer)将于2019年4月22-30日访问中国，与他随行的是一个金融和经济代表团。28日、29日将受到习近平主席的接待，按照联邦4月10日做出的决定，中瑞双方将就《一带一路》有关在第三市场的合作问题签署一份谅解备忘录。 此内容发布于2019年4月17日 上午10:15

瑞士资讯swissinfo.ch：大队经济和金融团体随行联邦总统乌力·毛勒为期一周的访问，行程安排了许多计划。这次访华的意义何在？

Ralph Pöhner：外交层面上，瑞士想与中国这一高速发展的第三大贸易伙伴，也是未来世界翘楚，搞好关系。

从经济层面看，瑞士视这次来自中国的邀请为，拓宽经济合作之门及开启新门的大好时机，尽管从领土大小来看，瑞士在中国经济市场上已经拥有不错的知名度。

swissinfo.ch: 瑞士将与约40个其他国家一起参加第二界一带一路国际合作高峰论坛。

R.P.：从中国角度来看，这是今年重要的外交事宜，任何一个国家，如果收到这样的邀请，都会带代表团参加。

swissinfo.ch: 这条新丝绸之路，将涉及一个中瑞签名的谅解备忘录，标志着瑞士将参与这一大计划？

R.P.：这一备忘录对瑞士没有很大实质意义。与意大利不同，意大利涉及到一个具体计划，比如他们想从中国贷款修建的里雅斯特港口。中国想借这样的建筑项目派遣自己的公司参与。

但是瑞士没有这样的基础建设项目，因为瑞士反正也不需要外来资金搞基建。

swissinfo.ch：瑞士在一带一路上将有什么作为？

R.P.：我能想象，瑞士银行可能会作为一些项目的贷款人，而瑞士的保险公司也希望能承担一带一路途中一些大项目的保险工作。

swissinfo.ch：最后，中国国家主席习近平还邀请毛勒总统进行为期两天的国事访问。这有什么说法吗？

R.P.：这的确显示了瑞中之间的特殊关系，习近平主席曾于2017年赴瑞进行国事访问，在此之前一年，当时的瑞士联邦总统施耐德-阿曼也同样接受邀请而访华，除此之外，近些年瑞士政府成员访问中国的次数也明显较多。

这样的官方国事访问说明两国关系不一般。习近平主席在国际上的地位与美国总统在同等水平线上，而瑞士总统上一次赴美国事访问又是哪一年？

swissinfo.ch：瑞士对中国的意义何在？

R.P.：主要在于经济意义：中国人正在寻找高科技、现代的经济和管理模式，而瑞士在这些方面比许多其他欧洲国家存在优势；瑞士还是中国在欧洲大陆上唯一一个签有自贸协定的国家。

再加上瑞士不是欧盟成员国，因此中国与瑞士交易，不必顾及其他28个成员国的意见。而且瑞士享有很好的国际声誉。

因此可以说，瑞士是中国的一块试验田外加是一块招牌。

政坛反响

瑞士电视台SRF报道了瑞士政坛对于毛勒总统访华的评论，绿党国民院委员Sibel Arslan觉得瑞士与中国的经济合作进展得太快，她说：“经济利益不应该被放在第一位，尤其现在，中国在人权问题上状况不佳的情况下。”同时她认为，瑞士现在缺乏一个“中国战略”。

而瑞士人民党国民院委员Elisabeth Schneider-Schneiter则认为，正因如此才更应该出面，因为很多棘手的问题应该当面会谈，“滴水穿石，”她说：“中国知道在困难的话题面前必须明确表态，我们不会回避问题。而毛勒总统访华，正是在正确的方向上迈出了正确的一步。”



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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