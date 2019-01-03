瑞士影响着世界，世界也影响着瑞士。世界经济、全球局势变化、欧盟问题都对瑞士产生着深刻的影响。在这个大背景下，瑞士将于2019年进行议会选举。这是一场去与留的角逐。下面是我们新年展望的第二部分。

针对2019年，我们提出了4个问题：

1. 谁是我们的同路人？“人人为自己”：新的思维模式席卷瑞士 信息框结尾

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瑞士的外交政策一向以斡旋与中立为基础，这包括外交、对话、密切的国际联系和国际化的日内瓦。瑞士已经成为了多边主义的代名词。

然而，多边主义与对话的黄金时代是一去不复返了。种种迹象表明，时代精神发生了转变。贸易保护主义和敌视情绪甚嚣尘上。“人人为自己”甚至被最高政治层面奉为圭臬。这种趋势也影响到了瑞士。

瑞士参与制定的《联合国移民契约》在议会遭到了猛烈抨击，瑞士甚至可能会在2019年否决该法案。



联邦委员会提出的瑞士竞选2023、2024年度联合国安理会非常任理事国的计划也可能遭遇同样的命运。右翼保守党，也就是瑞士人民党(SVP)要阻止该计划。议会的讨论将非常激烈，因为右派、甚至中间派的议员都对瑞士参选持怀疑态度。

还有与欧盟进行的无休止的谈判，现在，双方终于达成了《框架协议》草案。2019年6月，欧盟要知道瑞士究竟能否通过草案。问题是，“人人为自己”的大背景是否有助于瑞士找到同路人。

2. 我们怎么想？瑞士讨论企业责任，世界侧耳倾听。 信息框结尾

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自由经济让瑞士引以为豪。瑞士有很多跨国公司，它们提升了瑞士的国际形象。但是跨国公司经常在生产地卷入侵犯人权、破坏环境的案件中，给瑞士带来了负面影响。

这当然不是瑞士一个国家的问题，但是在讨论中，瑞士表现得最为积极。一个非政府组织联盟提出了“公司责任动议”，得到了部分媒体的支持，并引起了公众的关注。议会可能会在2019年提出一份反提案，并兼顾动议的若干要求。



动议暂时交由议会委员会商榷，并将于2019年春在议会进行讨论。议会程序结束后，选民将对提案进行最终表决。讨论将十分激烈，而且无论结果如何，动议都将对瑞士作为经济基地的形象产生重要影响。

3. 一切还好吗？即使全球经济下行，瑞士经济也运行良好 信息框结尾

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瑞士经济严重依赖出口：将近50%的营业额是在国外市场创造的。因为对出口的严重依赖，瑞士2019年的经济发展不会摆脱全球经济下行大趋势的影响。

中美贸易战、英国脱欧、对新一轮欧债危机的恐惧，根据瑞士经济协会(德)外部链接的预测，上述因素都会对瑞士的经济发展构成威胁。因此，协会预计，经济增长率将从2018年的2.7%下降到2019年的1.4%。

为了规避欧元区的风险，瑞士企业纷纷把目光投向美国。2019年，美国仍然是世界经济增长的发动机。自从2010年以来，瑞士对美国的出口份额从10%增长到15%，预计增长还将持续下去。

瑞士的最大贸易伙伴-欧盟在危机中元气大伤，因此瑞郎将继续保持坚挺的走势，并一如既往地保持其作为避风港货币的地位。在过去的几年中，瑞士经济显示了抵抗危机的能力(德)外部链接。因此即使在动荡的情况下，瑞士经济也能良好运行。

2019年，主管经济的是新部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)，他属于右翼保守派，是瑞士人民党成员。但是，他不会从根本上背离前任部长的自由经济政策，也就是尽量减少国家对经济的干预。帕尔莫兰将继续推进瑞士与越南、印度和马来西亚进行的自贸协议谈判(德)外部链接。



4. 我们采取怎样的政治立场？选举会带来变化 信息框结尾

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2019年10月20日，瑞士将进行议会选举，议会(国民院：200个议席；联邦院：46个议席)选举每4年进行1次。瑞士广电公司的选举晴雨表(德)外部链接显示，绿党和自民党(FDP)有望获胜，而瑞士人民党和基民党(CVP，中间派-右派)可能会丧失部分议席。

选举的主战场是联邦院(德)外部链接，因为联邦院的许多现任议员宣布下届将不再参选。特别是社民党(左派)的多位议员将离开议会，因此权力结构可能会出现变化。

选举将再次掀起对政党筹资透明度问题的讨论，因为政党竞选通常会耗资5000万瑞郎。



海外瑞士人可以竞选国民院议员(多语)外部链接，在部分州，他们甚至可以竞选联邦院议员。 海外瑞士人在所有各州均可以选举国民院议员，在个别州，他们也可以选举联邦院议员。



瑞士资讯swissinfo.ch

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