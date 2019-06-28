1920年1月成立时，国际联盟共有42个成员国，覆盖了全球74%的人口(18.6亿人)。

(United Nations Archives at Geneva)

1919年6月，凡尔赛条约为国际联盟在日内瓦的成立奠定了基石，这将是世界上第一个以维护和平为主要使命的国际组织。组织活跃期间，将近1500名记者曾经从日内瓦向全世界传递着关于国际联盟的消息。

第一次世界大战结束后，全球开始探索新的国际秩序。在1919年1月18日召开的巴黎和会上，时任瑞士联邦总统、红十字国际委员会主席的吉纳瓦·古斯塔夫·阿多利安(Genevan Gustav Ador，多语)外部链接与其他人一起举荐日内瓦为国际联盟的总部所在地。该提议被战胜方所采纳，而这一决定大大提高了日内瓦的全球声誉。

Gustave Ador (1845-1928)对日内瓦国际中心地位的树立立下了汗马功劳。 (United Nations Archives at Geneva)

记者们汇聚于日内瓦湖畔深入报道着20世纪国际关系的初步形成-这既是多边主义的根基，也是各个国际组织的历史。这些文章刊登在国际媒体上，在瑞士媒体中也多有报道。

国际事务与发展研究所的国际关系史教授Davide Rodogno(多语)外部链接就此描述道：“这些记者对初建的国际联盟起到了至关重要的作用，他们夯实了该组织的合法性和权威性，这正是这一年轻国际组织所迫切需要的。我认为，国际联盟新闻办公室的设立也是一个重要的创举，它保证了信息的分流、管理和传播，哪怕是在那些态度最为否定的记者圈子里也是一样。”

当年，当国际联盟在Woodrow Wilson的倡导下得以建立，外国记者纷纷去往日内瓦之时，从日本到日内瓦需要一个月的漫长旅途。尽管如此，日本记者Seigo Watanabe还是立即动身前往国际联盟所在地。在1919年8月6日的《朝日新闻》报的相关报道中，Watanabe先生写道，尽管联盟总部是“一座庞大的哥特式建筑”，但他“还是很惊讶，因为作为国际机构的总部，建筑还是太过狭小”。

题为《国际联盟所在地》的文章，发表于1919年8月6日的《朝日新闻》。文章中“日内瓦”被称作“Zeneba”。 (swissinfo.ch)

驻扎在日内瓦的记者主要处理国际政治、和平政策、社会公正以及劳工保护的国际措施等问题。最后两点也是国际劳工组织(多语)外部链接的中心使命-同国际联盟一样，而该组织也是在巴黎和会上创立，并且落址日内瓦。随着俄国革命的进行，媒体对劳工组织的工作也十分关注。

国际联盟记者

自从国际联盟成立以来，政治家、学者、记者和对日内瓦感兴趣的游客纷纷来到这座城市。当年的档案虽然没有全部保存下来，但是万国宫中国际联盟档案(法)外部链接还是存留了一部分外国记者和摄影记者的名单。下图是来自荷兰、丹麦、瑞士和瑞典的记者在拜访国际联盟秘书处时的合影。

来自荷兰、丹麦、瑞士和瑞典的记者访问国际联盟秘书处。自联盟成立以来，前往日内瓦的参观者、政治家、学者、记者和游客的数量均有所增加。此外，长期居住在这里的外国人数量也在增长，当地与外国人社区的交流也有所加强。 (United Nations Archives at Geneva)

1921年1月，在国际联盟正式建立一周年之际，国际联盟国际记者协会(英)外部链接成立。据记档案载，协会成员包括来自55个国家和地区的1456名记者。有的记者来自非国际联盟成员国，比如美国、苏联，抑或德国、意大利或日本等从一战结束到二战爆发这一中间时期退出联盟的国家。有些记者还来但泽(Danzig)或萨尔(la Saare)自由市，这两座城市在上述时期属于国际联盟的保护区。1933年，国际局势再度紧张，约2000名记者赶到日内瓦进行会议报道。有些记者还遭到间谍指控。PLACEHOLDER

瑞士加入国际联盟(相关议案在1920年5月16日的全民公投中得以通过)时，国际媒体也对瑞士的政治体系和政治倾向也表示出浓厚感兴趣。

在此之前，外国记者很少报道瑞士。而仅有的文章涉及的也主要是大自然和阿尔卑斯山等旅游题材。随着驻瑞外国记者数量的增加，关于瑞士的报道也更加全面且多元。除了景观之美，报道还关注瑞士的政治制度、中立性或文化。生活在瑞士的外国记者人数显著增加：1928年，瑞士外国记者协会(英、法)外部链接在日内瓦成立，该协会如今依然在活跃运作着。

1919年，当时总部还设在日内瓦的瑞士Argus出版社做起“中立国瑞士信息”的生意。他们凑集并翻译来自世界各地的报纸、评论家文章、电报和电话录音，并把信息提供给国际联盟和其他单位。数百人投入进多语种翻译工作。他们由此建立起广泛的信息通讯网络，以扩大信息量并扩展信息输出领域。这样一来，他们能够获取国外信息，并且运用现代信息传递技术。当时，瑞士的国际政治影响尚很有限，但世界关注的国际信息却均出自那里-各国人士纷纷聆听起来自瑞士的讯息。

国际联盟上世纪30年代使用的电台。新闻从此处传送到各个联盟成员国。 (United Nations Archives at Geneva)

国际联盟不仅影响了瑞士政治，也影响了日内瓦社会和文化。随着外国居民人数的增加，外国人社区间的交流日益丰富。国际联盟成员国代表团也经常在这里组织音乐会。《洛桑公报》(La Gazette de Lausanne)当年就曾对在日内瓦和洛桑上演的日本戏剧进行了报道(法)外部链接-这也是瑞士日本能剧在瑞士的首次演出。

1939年，随着第二次世界大战的爆发，国际联盟渐渐失去了光芒。联合国总部1945年在纽约建立，但日内瓦仍然是联合国欧洲总部和37个国际组织的所在地。这里工作着178个国家的代表、 3.2万名外交官、9500名联合国雇员和约3000名非政府组织工作人员。每年，在这里举行的国际会议多大3400次。据瑞士新闻俱乐部(CSP，多语)外部链接的数据显示，目前仍约有500名记者活跃于国际之城日内瓦。

国际联盟新闻办公室来自不同国家的工作人员合影。

(United Nations Archives at Geneva)

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