此内容发布于2019年7月4日 上午11:51

员工将可以选择不同的退休方案，适用对应的退休年龄和养老金。 (© Keystone / Gaetan Bally)

瑞士政府计划逐步将女性退休年龄提高至65周岁，并鼓励所有人延迟退休。在推出28亿瑞郎(约合人民币195亿元)的养老金储蓄计划的同时，瑞士政府将进一步提高营业税，并针对困难群体提供额外的养老金补助。

本周三(7月4日)，瑞士内政部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)提出了一项最新提案(多语)外部链接，力图挽救陷入困境的国家养老金体系。近年来，瑞士选民已经否决了两项养老金改革计划。



该改革计划的核心在于将女性的退休年龄推迟一年，从原本的64岁退休推迟至65岁。如果该方案得到议会和选民的支持，它将分阶段实施，每年将退休年龄推迟三个月。

为了促使改革为瑞士居民所接受，政府提议将增值税提高0.7%，并在9年内将7亿瑞郎的资金划拨至一个纾困基金。

虽然男女参考退休年龄统一调至65周岁，但依据方案，可以灵活实施。如果方案顺利通过，瑞士政府将向男性和女性提供经济激励，鼓励他们一直工作到70岁。他们也可以选择在62岁提前退休，并开始领取国家养老金。

今年5月，选民通过了政府主导的瑞士企业税改革计划(英)外部链接。这个一揽子改革计划包括每年向国家养老金注资20亿瑞郎。然而，这仍然会留下28亿瑞郎的养老金缺口，新提案计划在2030年前填补这一缺口。

本周二(7月3日)，工会和用人单位表示，他们已经就职业养老金计划改革的内容达成折中意见(英)外部链接，目前该计划也面临着资金短缺。





瑞士资讯swissinfo.ch/mga

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