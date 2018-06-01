此内容发布于2018年6月1日 上午10:00 最后更新 - 2018年6月1日 -10:00

虽然男女同工同酬自1981年便明确纳入瑞士宪法，但男女雇员薪酬平等，在瑞士许多企业里仍然是奢望。 (Keystone)

一项旨在消弭男女雇员收入差距的瑞士动议，日前已获联合国认可，且瑞士负责性别平等事宜的政府部门亦被授予公共服务奖。



三年前，瑞士联邦性别平等办公室(Federal Office for Gender Equality)正式启动了意在实现两性间更公平薪酬分配的方案。联合国表示，这一旨在创造公平竞争环境的政策，堪称对联合国可持续发展目标所作出的重大贡献。



本周二(5月29日)，瑞士政府所公布的关于弥合男女雇员收入差距的提案，经联邦委员会商榷顺利获批，从而跨越了最后一道障碍。联邦委员会批准，规模在100名雇员以上的私营企业，必须平均每四年循例呈交一份男性及女性职员薪资水平的报告。不过，联邦委员会也同时驳回了提请对拥有50名雇员以上的所有公司强制施行这一举措的提案。这一原先拟定的方案，仍需在国民院讨论。



联邦统计局(Federal Statistical Office)2014年的一项调查显示，2010年至2012年间，全国两性雇员整体收入差距高达18.9%。虽然某些薪酬上的差距可归因于个人职场经验和资质，不过在瑞士政府看来，但凡男女雇员工资差超过7%，便是赤裸裸的性别歧视。



自1981年以来，男女职员同工同酬便有瑞士宪法为保障，这也是1996年瑞士两性平等法案(Gender Equality Act)进一步强化的原则。虽然达成这一理念进程缓慢，但性别平等办公室以及2015年它所提出的相关动议，仍被联合国视为加快消除两性工资差异的催化剂。

瑞士资讯swissinfo.ch/mga

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