间谍活动
打着外交官的幌子、在瑞士从事间谍活动的“潜伏者”
瑞士联邦委员会近日透露，外国间谍活动在瑞日益频繁，尤其是利用技术手段来刺探机密情报以及伪装成外交官潜伏在瑞士从事谍报活动的间谍人员有所增多。
瑞士国防部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)在上周六(3月10日)接受瑞士公共电视台SRF《今早快讯》栏目(Heute Morgen，德)外部链接采访时表示：“当然，这让我们深表担忧。”
瑞士联邦委员会年度报告(德、法、意)外部链接显示，以外交人员身份为掩护、实则在瑞士从事间谍活动的外国情报特工并不在少数。瑞士政府严重怀疑，单就某个国家派驻瑞士的外交人员来看，其中至少四分之一与该国国家情报部门明来暗往，保持着紧密联系。
然而，上周三(3月7日)对外发布的瑞士联邦委员会年度报告，并未明确指向究竟哪个国家涉嫌间谍活动的驻瑞外交人员如此之众。而面对瑞士电视台SRF记者的询问，帕尔莫兰也三缄其口，谢绝透露。
瑞士政府报告也提及，多个国家曾先后部署及派遣“流动式”情报人员赴瑞。这些间谍通常在瑞士执行的均属一次性任务。不过，这些间谍活动针对的目标国实际上并非瑞士，而大多是其他欧洲国家。
帕尔莫兰还向瑞士电视台SRF介绍，瑞士情报部门目前正致力于打击专门以瑞士为刺探对象的与日俱增的网络间谍活动。
作者： 瑞士资讯swissinfo.ch
《新苏黎世报》(NZZ)撰文披露，中国情报机构正通过在领英(LinkedIn)上同瑞士科研人员、决策者建立联系，有计划有步骤地试图从他们身上套取信息。瑞士情报局确认对此威胁已经知情。
瑞士电视台SRF/瑞士资讯swissinfo.ch/sm
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