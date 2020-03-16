瑞士的服裝價格比歐盟國家貴25％。 (Christof Schuerpf)

在瑞士，食品和飲料的價位比歐盟成員國的平均價格高60%。聯邦議會正在考慮通過修改法律，來降低價格。但是，各黨議員間就此存在很大的意見分歧。



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瑞士是僅次於冰島的、歐洲物價最昂貴的國家(英)外部链接。瑞士各類商品或服務的價格同歐盟平均水平相比：食品及飲料價格高出歐盟平均價格60%，飯店和旅館高出53%，交通運輸高出29%，服裝高出25%。瑞士議會目前亟需設法找到降低物價的方案：這一意願最終以公民動議“停止高價孤島”(多語)外部链接及其動議反建議(多語)外部链接的形式得以體現。聯邦議員下定決心要有所行動，但他們之間就具體做法尚存爭議。

為什麼瑞士大部分商品的價格都高於鄰國？ 信息框结尾

由於許多國際供應商根據進口國的購買力水平向不同國家索要不同的價格，瑞士便要為進口產品支付更高的進口附加稅。再有，許多產品只能通過壟斷進口商或分銷商才能購買，由於缺乏競爭，價格便因此被抬高。



此外，還有技術方面的原因：瑞士標準不同於歐洲標準-比如，瑞士貨架上的商品包裝標識需要調整併翻譯成本國多個語言。最後，關稅、清關稅和堅挺的瑞郎也會起到推高物價的作用。

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公民動議有哪些訴求？ 信息框结尾

“停止高價孤島”動議提議在憲法中明確提到，為了抗擊卡特爾式壟斷和其他限制競爭措施所造成的破壞性後果，聯邦必須制定法律。這一舉措的目的是防止瑞士公司和機構向外國生產商支付過高的價格。



該倡議還希望禁止大公司限制購買方選擇交易國並獲得當地價格的自由。此外，動議還計劃在網購領域引入“非歧視原則”，禁止對線上商店的網頁按地理區域進行屏蔽。



這項公民動議是由所有政黨、消費者組織、專業協會和中小企業代表聯合發起的。

反建議包含哪些內容？ 信息框结尾

政府認為，該項動議呼籲的措施有以下幾點風險：增加行政費用，損害經濟自由，以及造成瑞士和外國公司之間的不平等待遇。因此，聯邦委員會建議選民拒絕該項動議。同時，瑞士政府向議會提出關於動議的間接反建議(多語)外部链接：即重新修訂“卡特爾法”(多語)外部链接。



反建議的內容是：認可動議提出的“禁止大公司對購買方的購買自由進行限制”的禁令，但要求國內市場不受此規定限制。其目的是避免法院處理瑞士公司的定價政策。



法律修正案還規定，只有在妨礙競爭的情況下，才可將某些商業行為視為非法。



至於動議“放開對網絡商店的地理限制”的訴求，瑞士政府以“實施過於復雜”為由未予支持。

議會的立場是什麼？ 信息框结尾

2014年，限制外國供應商過高價格的第一次嘗試在議會審議中流產。聯邦議員反對該項目的實施，因為擔心這會加重瑞士企業負擔，並引起工作流失。



這一次，議員們似乎下定決心採取新的行動了，但是就“採取哪些具體措施”上，他們之間還存在異議。國民院負責審核反建議的委員會認為，反建議尚不完善，並決定從幾個方面著手對其進行補充。這些增補內容僅得到了非常微弱多數的支持(最終以12票支持，10票反對和3票棄權獲得通過)。



政黨內部分歧也不小。尤其是自由民主黨(FDP/PLR)，一直在“法律層面的禁令”和“消除某些壁壘(例如技術障礙) ”兩者之間猶豫不決。



動議發起委員會對政府的間接反建議感到非常失望。因此，毫無疑問，最終的決定權掌握在選民的手中。

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