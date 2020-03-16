此内容发布于2020年3月16日 上午9:30

瑞士的服装价格比欧盟国家贵25％。 (Christof Schuerpf)

在瑞士，食品和饮料的价位比欧盟成员国的平均价格高60%。联邦议会正在考虑通过修改法律，来降低价格。但是，各党议员间就此存在很大的意见分歧。

瑞士是仅次于冰岛的、欧洲物价最昂贵的国家(英)外部链接。瑞士各类商品或服务的价格同欧盟平均水平相比：食品及饮料价格高出欧盟平均价格60%，饭店和旅馆高出53%，交通运输高出29%，服装高出25%。瑞士议会目前亟需设法找到降低物价的方案：这一意愿最终以公民动议“停止高价孤岛”(多语)外部链接及其动议反建议(多语)外部链接的形式得以体现。联邦议员下定决心要有所行动，但他们之间就具体做法尚存争议。

为什么瑞士大部分商品的价格都高于邻国？ 信息框结尾

由于许多国际供应商根据进口国的购买力水平向不同国家索要不同的价格，瑞士便要为进口产品支付更高的进口附加税。再有，许多产品只能通过垄断进口商或分销商才能购买，由于缺乏竞争，价格便因此被抬高。

此外，还有技术方面的原因：瑞士标准不同于欧洲标准-比如，瑞士货架上的商品包装标识需要调整并翻译成本国多个语言。最后，关税、清关税和坚挺的瑞郎也会起到推高物价的作用。

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公民动议有哪些诉求？ 信息框结尾

“停止高价孤岛”动议提议在宪法中明确提到，为了抗击卡特尔式垄断和其他限制竞争措施所造成的破坏性后果，联邦必须制定法律。这一举措的目的是防止瑞士公司和机构向外国生产商支付过高的价格。

该倡议还希望禁止大公司限制购买方选择交易国并获得当地价格的自由。此外，动议还计划在网购领域引入“非歧视原则”，禁止对线上商店的网页按地理区域进行屏蔽。

这项公民动议是由所有政党、消费者组织、专业协会和中小企业代表联合发起的。

反建议包含哪些内容？ 信息框结尾

政府认为，该项动议呼吁的措施有以下几点风险：增加行政费用，损害经济自由，以及造成瑞士和外国公司之间的不平等待遇。因此，联邦委员会建议选民拒绝该项动议。同时，瑞士政府向议会提出关于动议的间接反建议(多语)外部链接：即重新修订“卡特尔法”(多语)外部链接。

反建议的内容是：认可动议提出的“禁止大公司对购买方的购买自由进行限制”的禁令，但要求国内市场不受此规定限制。其目的是避免法院处理瑞士公司的定价政策。

法律修正案还规定，只有在妨碍竞争的情况下，才可将某些商业行为视为非法。

至于动议“放开对网络商店的地理限制”的诉求，瑞士政府以“实施过于复杂”为由未予支持。

议会的立场是什么？ 信息框结尾

2014年，限制外国供应商过高价格的第一次尝试在议会审议中流产。联邦议员反对该项目的实施，因为担心这会加重瑞士企业负担，并引起岗位流失。

这一次，议员们似乎下定决心采取新的行动了，但是就“采取哪些具体措施”上，他们之间还存在异议。国民院负责审核反建议的委员会认为，反建议尚不完善，并决定从几个方面着手对其进行补充。这些增补内容仅得到了非常微弱多数的支持(最终以12票支持，10票反对和3票弃权获得通过)。

政党内部分歧也不小。尤其是自由民主党(FDP/PLR)，一直在“法律层面的禁令”和“消除某些壁垒(例如技术障碍) ”两者之间犹豫不决。

动议发起委员会对政府的间接反建议感到非常失望。因此，毫无疑问，最终的决定权掌握在选民的手中。

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