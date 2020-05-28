民调：七成瑞士居民赞成新冠接触者追踪应用程序

最新民调显示，一款采用了苹果携手谷歌联合开发的新冠病毒接触史追踪技术的瑞士智能手机应用程序-SwissCovid，在瑞士民众中获得广泛支持。
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由政治研究咨询机构索托莫研究所(Sotomo)于5月25日公布的民调结果(德)外部链接显示，约70%的瑞士居民乐于接受这款分散式隐私保护近距接触追踪应用程序(DP-3T)。
总体来看，2819名瑞士受访者中，59%的人表示自己会在未来数周内主动安装SwissCovid智能手机应用程序。在使用意愿上，不同年龄段的人之间并未呈现显著差异。
作为瑞士大规模试验阶段的部分参与方，自5月25日起，隶属于瑞士军方、数家医院、部分州政府行政管理部门、以及洛桑联邦理工学院(EPFL)和苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的雇员，可在自愿基础上，下载及使用SwissCovid新冠接触者追踪应用程序。
瑞士政府希望在未来付诸更多的传统式“人肉追踪”感染链努力的同时，至少有60%的瑞士居民今后能够自愿、自发地使用这款应用程序。
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顾虑
尽管如此，索托莫研究所进行的调研，依然揭示出未来势必会面临的诸多挑战。
对数据保护的担忧，是少量受访者拒绝下载这款追踪应用程序的关键理由；其他不愿接受的原因，则是这款程序需要永久性地激活手机上的蓝牙功能，或是对自己所使用的手机电池寿命存在担忧。
民调报告作者还发现，54%的受访瑞士民众对强制使用新冠病毒追踪应用程序持反对态度。民调显示，部分公司雇主、商户或服务机构或许会强制要求雇员或顾客使用SwissCovid新冠接触者追踪应用程序，而仅仅只是存在这种可能性，便已招致不少人的强烈反对。
作为一种分散式保护隐私的接触者追踪方法，DP-3T是一种将接触者和相关数据资料存储在本地用户设备上-而非外部中央服务器上的去中心化系统。这款应用程序采用蓝牙技术，使得智能手机之间可以实现匿名通讯。
如果某人经检测对冠状病毒呈阳性反应，那么此前数日之内与其在两米距离之内、接触持续时间超过15分钟、且手机上安装了这款程序的所有人，都会收到该应用程序发来的警报，以便接触者随即进行自我隔离病接受筛查检测。
由苹果和谷歌联合开发的这一追踪技术，阻隔了政府当局利用它来收集用户GPS定位数据、或是要求用户输入个人数据资料的可能性。
瑞士政府表示，SwissCovid，是世界上首个采用由苹果和谷歌合作开发的OS操作系统更新的应用程序。瑞士议会将于6月就这款程序的法律依据进行讨论，如果获批，那么预计其将于6月中旬供公众下载使用。
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