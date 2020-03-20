瑞士Oberriet和奥地利Meiningen间的边界通道现已封锁。 (Keystone / Gian Ehrenzeller)

目前，谁还能入境瑞士？谁会被拒之门外？如果您已预定下周前往瑞士的航班，还能顺利抵达吗？



继上周起在与意大利接壤的边境通道处引入边境检查之后，瑞士政府已于本周早些时候，开始在与奥地利、法国和德国交界的边境地区启动大规模边境检查。



目前，只有瑞士公民、瑞士居民、基于专业上的理由需要入境瑞士的人(譬如：在瑞士工作并持有相应瑞士工作许可)、以及通过瑞士中转到其他国家的过境者，可从接壤的邻国入境瑞士。现如今，作为瑞士公民的外籍配偶或伴侣，如果没有瑞士居留许可，也会被拒之国门之外。



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本周三(3月18日)，入境限制门槛再度提高：搭乘从与瑞士交界的4个邻国起飞的航班抵达瑞士的旅客，如今已被列为”不受欢迎“的入境者名册；而来自西班牙、以及从申根区免签国之外的国家/地区来瑞士的人，也同样被视为”不受欢迎者“。



瑞士联邦海关管理局(Federal Customs Administration)负责人克里斯蒂安·博克(Christian Bock)已于本周四(3月19日)证实，自全境封锁至今，已有1.1万名试图入境者被拒之门外。据他介绍，还有为数不多的几起企图硬闯边境关卡、入境瑞士的实例-绝大多数都出现在西北地区，但无一成功。



3月14日，空旷的苏黎世机场 (Keystone / Ennio Leanza)

机场情况如何？



机场目前得情势可谓”出奇得平静“：航班相继取消，机场的商店系数关闭，限制入境的规定打乱了正常的国际旅行节奏。瑞士国际航空公司(Swiss International Airlines)通报称，当前有24架客机为(部分航线)停飞，”闲置“在苏黎世市郊的一处军用机场上。与此同时，某工会目前正呼吁彻底关闭日内瓦国际机场。



本周四早间，依然有大量航班降落于苏黎世机场，其中不乏从罗马、巴黎、法兰克福和马德里启程、最终抵达瑞士的航班。尽管如此，根据前一晚开始施行的入境限制令，搭乘由上述始发地起飞、落地瑞士的航班上的任何人，如果属于非瑞士籍公民、非瑞士常住居民、非职业原因来瑞士的人或者非中转过境者，”除非是在绝对必要的情况下“，否则，均不得进入瑞士。



如果已经抵达瑞士机场、却不符合上述入境条件，会怎么样？



瑞士政府表示，机场当局将”采取措施“强制执行新规，但并未进行进一步的细节说明。苏黎世机场警方新闻发言人在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时表示，将会按照”正常程序“来处理，换言之，会核查当事人相关证件资料；被苏黎世机场拒绝入境的人会由警察陪同、被带到转机柜台；返程航班及机票的办理，由相关航空公司承担。



计划乘坐航班前往瑞士的人，该怎么做？



总而言之，除非您是瑞士籍公民或目前定居于瑞士，否则，您目前可以搭乘直飞航班来瑞士的始发地，已经缩减到了26个申根区国家-值得一提的是，奥地利、法国、德国、意大利和西班牙已被排除在外。



至于从那些的新冠病毒确诊感染率高的国家/地区回到瑞士的瑞士公民和瑞士居民，目前在返回瑞士后，瑞士尚未对其进行强制性隔离检疫。联邦卫生局在官方网站上写道：”现如今，世界各地几乎所有地区都存在新冠病毒感染风险。据此，从3月9日起，我们将不再界定‘疫区’。“

swissinfo.ch

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