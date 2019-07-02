此内容发布于2019年7月2日 下午2:05

国民院有200名议员，是瑞士两个议院中较大的一个。 (© Keystone / Alessandro Della Valle)

今年10月20日，瑞士公民将投票选举新议会。本文通过图表清晰展现了过去半个世纪以来瑞士国民院政党组成的变迁。

本文意在指出，尽管每四年举行一次议会选举，推选出200名国民院议员和46名联邦院议员，瑞士议会的权力平衡仍然非常稳定。

然而，如下图所示，自1971年以来，许多小政党的实力日渐增强，新的运动不断涌现，建制党派出现没落，国民院的权力平衡也出现了微妙变化。

Graphique parlement Graphique sur l'évolution des partis au parlement de 1971 à 2015

总的来说，不仅是1971年以来，其实自1919年以来，议会的党派格局一直非常稳定，主要由四大政党主导：激进自由党(中右翼)、基督民主人民党(中右翼)、人民党(保守右翼)和社会民主党(中左翼)。

右翼得志

洛桑大学的奥尔格·卢茨(Georg Lutz)指出，20世纪90年代末，重大的政治变革开始出现，在建制派内部尤为明显。

他表示：“冷战结束后，人们的视线开始转移，人民党成功吸引了更为保守的选民。如今，部分瑞士人认为最大的威胁不是来自共产主义，而是来自全球化、外国人和欧盟。”

人民党抓住民众的忧虑情绪，吸引了更多的右翼选民。“这并非表明更多的公民转向右翼，而只是传统政党结构发生了变化，”卢茨解释道。

Graphique Graphic about Swiss parliament

新运动

2007年以来，新的中右翼政党开始形成：保守民主党(从人民党分裂出去而形成的政党)和自由绿党(中间派环保人士)。

“纵观历史，总有小党派在某些时候取得成功，”卢茨说，“从长期来看，绿党是唯一能够脱颖而出、并不断巩固自身地位的政党。”

这位政治学家认为，瑞士议会相对稳定的政党结构，不太可能在接下来的选举中被颠覆。民意调查显示，政党之间的得票率转移幅度只有2%-3%，与其他国家相比，这一比例微乎其微。

但是这些微小的变化可能会产生重大的影响。

“人民党和激进自由党可能会失去在国民院的多数席位，”卢茨表示：“在绿党的大力推动下，议会可能会略显左倾。”



(翻译：刘烽烽)

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