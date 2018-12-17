批评人士认为，目前，学术界痴迷于使用量化指标来定义科学成就，这不仅有害于科学进步及其社会影响，也给科学家带来压力。 (Keystone)

大学排名、期刊影响因子、引用计数：一些人认为，这些衡量“最佳”科学研究的方法已经过时，甚至阻碍了科学进步。瑞士希望能在替代方法的实施方面起到推动作用，然而这项任务说起来容易，做起来难。

根据瑞士科学委员会(SSC，多语)外部链接 最近的一份报告，无论是研究人员的就业、论文的发表，还是来自公共和私人领域的投资，科学活动在近几十年来都在显著增长。而另一方面，这种增长导致了前所未有的竞争强度，这包括在以下方面的竞争：资金、奖项、学术职位、顶级期刊的发表、以及其它科学界的成功标志。



随着“不发表就出局”(publish or perish)的压力越来越大，科学成功的量化指标变得越来越重要[见信息栏]，而且，焦点通常集中在发表文章的引用率(英)外部链接和期刊影响因子(英)外部链接这两方面，而这驱使研究人员想要发表更多论文。

正如瑞士科学院(SCNAT)主席Antonio Loprieno最近在一个伯尔尼的会议里所说，这是现代科学的“悖论”。



他说：“一方面，随着科学经费的增加，在当代科学界，用来衡量成就的标准亦呈指数增长，这对我们来说是一件好事。而另一方面，我们对这些标准的公平性、有效性或适用性持有保留态度。“



针对其中一部分保留意见，今年，瑞士科学委员会为瑞士科学界提出了一些建议(PDF，英)外部链接，以改变评估和资助研究的方式，特别是通过使用定性指标来支持(但不是取代)定量指标。



该报告指出：“近年来，[定量]指标越来越多地被用于替代定性评估，这种做法带给研究人员错误的激励措施，并威胁到科学质量。”



“国家战略应该考虑到学科要求与机构要求的多样性，来进行一个差异化的评估方式，这样的国家战略应被推动起来。”



不仅是一个数字



批评者表示，过分强调量化指标，会导致科学严谨性的恶化，而这些指标原本就是为了支持科学严谨性。此外，科学家自身还因此承受了巨大压力。



在伯尔尼的同一个会议上，伦敦帝国理工学院结构生物学教授Stephen Curry也做了讲话。他说：“根据Google显示，我的H指数(英)外部链接为48，这意味着我有48篇论文至少被引用了48次。我并不喜欢因一个数字而被降低等级，但是，这个星球上有人就是根据一个数字来看待我。”



“你可以使用数字来表征科学的某些方面，但科学从根本上来说，是一种深奥的人类活动。我们不能简单地衡量科学的卓越性；而必须通过判断、讨论和专家意见来做决定。”



最近，数个项目致力于重新探讨科学的评定方式，Curry负责领导的《旧金山研究评估宣言》(DORA,英)外部链接指导委员会就是其中之一。这些项目同时致力于确定新的指导方针，以更全面的方式评估研究人员和机构，而且仍然有足够能力保持科学向前发展。

量化质量



批评者还认为，像H指数这样的量化指标容易出现失真，而且对这种量化指标的计算和使用方式也不够透明。他们指出，这些指标阻碍了多样化和高风险、高回报的研究，助长了因循守旧和单一化。



对于都柏林理工学院的高等教育政策研究部门负责人Ellen Hazelkorn来说，当科学的发展是为了每一个人，而不只是象牙塔中的少数精英时，这种类型的指标尤其成为问题。



Hazelkorn说：“一旦科学研究被认为具有超越学术界的价值和影响力，它就不再是个人求知欲的追求了，而是会在社会和国家层面上权衡优先次序。”

她补充说，像机构排名这样的指标，例如，备受期待的年度《泰晤士高等教育》世界大学排名(英)外部链接“非常不适合高参与度的社会”，因为大学排名关注的“责任”只限于学术范围内，而不是整个社会。

“人们很容易理解排名，但是，排名所使用的指标会增加我们社会中不平等和阶层化的程度，进而影响到人们对公共产品的可及性。”



Curry表示，个人和期刊级指标(例如，引用计数和期刊影响因子)的吸引力有很大一部分在于其简单性。 “度量标准很容易计算出来；它们具有伪客观性，对我们来说，这是有吸引力的，它们使我们的生活更加轻松。”



压力和声望



但是代价是什么？正如Curry所解释，过分关注这些指标工具，甚至可以导致科学进步的速度变慢，因为，它们会促使研究人员将自己的工作成果提交给最负盛名的期刊，从而增加了发表被拒甚至撤回的可能性，后者也会削弱公众对科学的信任。



此外，人们对科学的关注范围缩小、集中在论文发表和声望上。这意味着，无论其它重要活动是教学、沟通和外展，还是对年轻科学家的指导，这些活动的价值都会被低估，并且可能因此受损。



今天，《旧金山研究评估宣言》已获得了近1.4万名个人和组织的签署。2015莱顿宣言(英)外部链接 也在学术界获得了关注。这两份文件都呼吁减少对量化指标的依赖，或者，至少能将量化指标与关注科学内容的定性方法结合使用起来。



新兴的替代方案



科学仍在快速发展，每个人都希望自己造就卓越。那么，当涉及到科学研究的现实情况时，更全面、但可能更耗时的评估方法该如何克服“快速而肮脏”指标的诱惑？



荷兰的莱顿大学是莱顿宣言的诞生地，对于其科学与技术研究中心(CWTS)副主任Sarah de Rijcke来说，答案在于 -- 使用她所称的“组合方法”来评估科学，这种方法适用于某个特定的情况、机构或研究人员。



“通用解决方案并不是非常有效，”de Rijcke表示，因为，最受益于传统评估方法的那些科学研究类型，在不同学科中会有所差异。相反，对于某个特定的评估环境，她推崇的通用原则是 -- 将一个科学家的专业知识、产出(从文章发表和所获资金，到教学和社交媒体)、及其对科学和社会的影响编织在一起，创建出一个“标准化叙述”。



《旧金山研究评估宣言》委员会也在其网站上收集此类方法的案例；比如，让研究人员使用“biosketch(英)外部链接”，以他们自己的语言，对自己最优秀的发表论文和贡献进行总结。



Stephen Curry指出，包括在瑞士在内(多语)外部链接 的全球科学界，正在向开放获取期刊的方向进行转变，而这也可能成为评估指标变革的催化剂，因为，与传统的订阅期刊相比较，开放获取期刊(open-access journals)和预印本(pre-print archives，英外部链接)可能会鼓励对内容和透明度予以更多重视。



瑞士的责任



Loprieno告诉瑞士资讯swissinfo.ch，与其他欧洲国家相比，瑞士具有丰富的资金和灵活的行政要求，因此，瑞士有义务推动国际上在此方面的变革。



他说：“我认为，既然我们拥有这个资金充足的体系，我们对世界其它地方也具有一定责任。瑞士可能会以更主动的方式，去进行试验或尝试解决方案，以了解如何克服当前系统的困难。”



他补充道，最大的挑战之一将是，在向更多样化的科学指标过渡的期间，确保尚处于早期职业生涯的年轻科学家得到充分的支持。



“我的解决方案会对长期研究项目的容忍度略高。目前，我们倾向于支持和资助短期项目，这符合现在的竞争逻辑。但如果我们已经准备以长远的眼光来决定经费支持，这可能会减少职业生涯早期阶段的部分压力，并且创造出一个更加平等的体系。“



Loprieno承认，要在科学研究的文化上做出这种巨大变化，说起来比做起来容易得多，但这并不意味着它不可能。



他表示：“这也是我们想要改变的文化，所以我们需要设法从某处开始做起。”





(翻译：谢静雯), 瑞士资讯swissinfo.ch

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