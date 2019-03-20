以前人们会为逃避花粉过敏而逃到山里。 (© Keystone / Gaetan Bally)

近百年来，过敏症患者的人数在瑞士迅猛增长，这是由多方面的原因造成的。更糟糕的是，很快，瑞士人就不能再到山上去躲避花粉过敏症了。



2019年3月21日是瑞士的过敏症日，瑞士过敏症中心(多语)外部链接分发宣传手册，以普及相关知识。1900年，过敏症患者不到瑞士总人口的1%。现在，过敏症患者已经占瑞士总人口的四分之一到三分之一(德)外部链接。



从卫生标准到气候变化



为什么过敏症在瑞士增长得如此迅猛？瑞士过敏症中心专家Bettina Ravazzolo认为，西方生活方式是引起过敏症的原因之一。“我们的菜谱非常丰富，其中还包括很多异国风味，这些食品可能使我们接触到了潜在的触发体。另外，我们的卫生标准如此之高，以至于免疫系统无法受到真正的病原体的挑战，这样，免疫系统就转而抵御无害物质。”



另外，环境污染也是引起过敏症的重要原因。“空气中的有害物质加剧了过敏症，” Bettina Ravazzolo说。“有害物增强了花粉的侵略性，加剧了空气对呼吸道的刺激。”



此外，气候变暖也对过敏症的增长(德)外部链接起到了助推作用。天气越暖和，植物的花粉期越长，花粉也越浓烈。“由于气候变暖，榛子、桦树和梣树的花粉期与30年前相比，提前了2到3周，” Bettina Ravazzolo介绍道。

Heuschnupfen Radio SRF德文科学节目 06.05.2017.

上山躲花粉



在19世纪，欧洲上流社会的部分成员来到瑞士山区，躲避花粉过敏和哮喘。因为在海拔1500米以上的山区，花粉、螨虫，霉菌孢子和细尘颗粒的数量都比较少。



但是，气候变暖以及随之而来的植被变化将很快改变这种情况：“将来，桦树可能在海拔较高的地区蔓延，从而增加山区的花粉数量，” Bettina Ravazzolo说。

桦树

(© Keystone / Gaetan Bally)

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