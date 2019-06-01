Paul Schneller是瑞士第一个专门治疗外来动物的医生。瑞士资讯swissinfo.ch带您去看看他是如何工作的。

患者仰面朝天地躺在手术台上。麻药已经发生了作用，医生已经做好了术前准备。但是，就在手术刀落在鳞片上的一刹那，Paul Schneller 突然停住了。“我不想冒险，也许不应该做这台手术。”他低声道。

这条鬃狮蜥的心脏附近长了一个肿瘤，鬃狮蜥(俗称胡子龙)是一种来自澳大利亚的爬行动物。重新摸过患处后，Paul Schneller决定还是手术。“许多宠物的主人恳求我，不要让他们的宠物死掉，我尽力而为。”Paul Schneller 说。

Paul Schneller 正在为一只荷兰兔做检查。 (Luca Zanetti)

与鬣蜥一起蹲监狱

蛇、蜥蜴、海龟、变色龙、珍奇鸟类和啮齿动物，近20年来，Paul Schneller为许多普通兽医不愿问津的动物做了手术。“对我来说，给它们看病只有好处，没有坏处，它们不像狗和猫，又叫又挠的。”Paul Schneller 幽默地说。

蜥蜴倒没什么危险。可是，蛇呢？“我曾经被蚺科和蟒蛇咬伤过，”Paul Schneller 说。处理眼镜蛇和毒蛇时，他高度集中。“就像短跑运动员在等待发令枪响时那样地专注。”

为外来动物看病的难点在于诊断。“鸟类和爬行动物在生病时，通常不表现出来，这基于它们的生存本能。因为如果它们一旦显露了弱点，就会面临着来自肉食动物的更大危险。但是，如果宠物不舒服，主人是能看出来的。它们可能不愿意离开巢穴，或者是不吃东西。” Paul Schneller解释道。

寄生虫和肺病是在宠物中传播最广的疾病之一。但是，Paul Schneller认为，人类是更大的危险，这位兽医也为动物做绝育手术和刨腹产手术。“都是人类！宠物生病，通常是因为被豢养在不合适的生活环境里。”经验表明，饲养外来动物并不比养狗更费时费神，但是主人必须要有更多的知识。“玻璃容器的大小、光照和湿度要与动物自然栖息地的生活条件相符。宠物主人要知道蜥蜴是来自沙漠，还是来自热带森林。”

Schneller医生的奇异动物 兽医师在分析鬃狮蜥的X光片。 一只患有胃石症的环颈蜥正在接受胃部手术。 医生观察鬃狮蜥的粪便样本。这只10岁的蜥蜴因为爬行姿态异常而被送进动物诊所。 鬃狮蜥的X光片(左)，医患合影(右)。

饲养中心里的球蟒。 这只荷兰兔被狗咬伤，医生检查它下颚处的伤口。 Paul Schneller为球蟒进行身体检查。 在Binningen兽医中心里，Paul Schneller进行外科手术。 Paul Schneller和一只非洲灰鹦鹉。

veterinario schneller

“大学毕业后，我在一家治疗马匹的动物医院工作。那里的工作气氛很不好，同事大多自诩为精英，我实在受不了，就决定另辟蹊径。”Schneller说。此后，他在制药行业工作了13年，期间还创立了自己的药物研究公司。最终，他还是回到了老本行。

“但是，我不想给宠物猫狗看病。当时，流行饲养外来动物。我意外地接触到了这个行业后发现，我对此知之甚少。是知识的魅力吸引了我。”Paul Schneller回忆道。

今天，Paul Schneller是巴塞尔、瑞士乃至瑞士周边国家的、专门治疗外来动物的医生。2008年，他还参与制定了新版动物保护法。

“法律工作者对外来动物一无所知。许多爬行动物的主人对新的动物保护法感到很愤怒，因为他们认为新法无法执行。比如，绿鬣蜥需要养在3.2米高的玻璃容器里，瑞士哪儿有这么高的公寓！”



阁楼上的飞鼠

“终于！”他松了一口气，把大约2厘米长的肿瘤放在一块纱布上，肿瘤是从胡子龙的胸腔中取出的。手术似乎已经成功了，但是伤口还在出血。 “如果不止住血，胡子龙就会死在我手上。如果是人，我会进行输血。”

对动物不管不顾，他做不到，即使与同事发生争执，也在所不惜。“有一次，巴塞尔州的兽医官打电话给我，让我给一只飞鼠打安眠针。这只飞鼠是被非法从澳大利亚带入瑞士国境的。我当然不能因为飞鼠落在了一个笨蛋的手里就杀死它。我们在电话里激烈地争论一阵后，兽医官说，如果我给这只飞鼠做绝育手术，然后再给它找到一个符合动物伦理的安身之处，他可以为我破例一次。”

幸运的是，Schneller在顾客中找到了一个拥有宽敞阁楼的澳大利亚人，她也愿意收留这只来自家乡的飞鼠。“现在，她们在巴塞尔郊区幸福地生活。” Schneller骄傲地说。

自私的人类

忙碌了一个小时后，胡子龙被放回聚苯乙烯盒里。 血已经止住了，伤口缝了四针。 “这次好险啊。” Paul Schneller轻声对胡子龙说。

尽管对工作充满了激情，尽管成绩斐然，可是，从始至终，总有一种痛苦的感觉挥之不去。Paul Schneller认为，在玻璃容器里或者在笼子里饲养动物，是自私的表现。“这只对人有好处，对动物有百害而无一利。我呼吁所有的珍奇动物爱好者，尽可能地为动物提供最好的生活环境。”



外来动物在瑞士 在瑞士，私人可以饲养各种野生动物，只要该物种不属于国际贸易公约野生动植物濒危物种(CITES)之列。饲养某些物种，比如变色龙、毒蛇或巨蛇(蚺科和蟒蛇除外)，需要许可证和专业能力证书(根据动物保护法第89条)。有些州还要求主人必须参加专门的课程，并接受各州兽医官的家访。 如果主人不再想饲养珍奇动物，不允许将它们随意放生到野外，必须要找外来动物爱好者协会开设的咨询中心。联邦食品安全和兽医局称，不掌握瑞士私人饲养外来动物和爬行类动物的统计数字，因为颁发许可证是各州的职责所在。 信息框结尾



转译：阎寒

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