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外来动物医生 爬行动物的知音

Paul Schneller医生

Paul Schneller是瑞士第一个专门治疗外来动物的医生。瑞士资讯swissinfo.ch带您去看看他是如何工作的。 

患者仰面朝天地躺在手术台上。麻药已经发生了作用，医生已经做好了术前准备。但是，就在手术刀落在鳞片上的一刹那，Paul Schneller 突然停住了。“我不想冒险，也许不应该做这台手术。”他低声道。

这条鬃狮蜥的心脏附近长了一个肿瘤，鬃狮蜥(俗称胡子龙)是一种来自澳大利亚的爬行动物。重新摸过患处后，Paul Schneller决定还是手术。“许多宠物的主人恳求我，不要让他们的宠物死掉，我尽力而为。”Paul Schneller 说。

Paul Schneller 正在为一只荷兰兔做检查。

(Luca Zanetti)

与鬣蜥一起蹲监狱

蛇、蜥蜴、海龟、变色龙、珍奇鸟类和啮齿动物，近20年来，Paul Schneller为许多普通兽医不愿问津的动物做了手术。“对我来说，给它们看病只有好处，没有坏处，它们不像狗和猫，又叫又挠的。”Paul Schneller 幽默地说。 

蜥蜴倒没什么危险。可是，蛇呢？“我曾经被蚺科和蟒蛇咬伤过，”Paul Schneller 说。处理眼镜蛇和毒蛇时，他高度集中。“就像短跑运动员在等待发令枪响时那样地专注。” 

为外来动物看病的难点在于诊断。“鸟类和爬行动物在生病时，通常不表现出来，这基于它们的生存本能。因为如果它们一旦显露了弱点，就会面临着来自肉食动物的更大危险。但是，如果宠物不舒服，主人是能看出来的。它们可能不愿意离开巢穴，或者是不吃东西。” Paul Schneller解释道。 

寄生虫和肺病是在宠物中传播最广的疾病之一。但是，Paul Schneller认为，人类是更大的危险，这位兽医也为动物做绝育手术和刨腹产手术。“都是人类！宠物生病，通常是因为被豢养在不合适的生活环境里。”经验表明，饲养外来动物并不比养狗更费时费神，但是主人必须要有更多的知识。“玻璃容器的大小、光照和湿度要与动物自然栖息地的生活条件相符。宠物主人要知道蜥蜴是来自沙漠，还是来自热带森林。”

Schneller医生的奇异动物

兽医师在分析鬃狮蜥的X光片。

兽医师在分析鬃狮蜥的X光片。

一只患有胃石症的环颈蜥正在接受胃部手术。

一只患有胃石症的环颈蜥正在接受胃部手术。

医生观察鬃狮蜥的粪便样本。这只10岁的蜥蜴因为爬行姿态异常而被送进动物诊所。

医生观察鬃狮蜥的粪便样本。这只10岁的蜥蜴因为爬行姿态异常而被送进动物诊所。

鬃狮蜥的X光片(左)，医患合影(右)。

鬃狮蜥的X光片(左)，医患合影(右)。

饲养中心里的球蟒。

饲养中心里的球蟒。

这只荷兰兔被狗咬伤，医生检查它下颚处的伤口。

这只荷兰兔被狗咬伤，医生检查它下颚处的伤口。

Paul Schneller为球蟒进行身体检查。

Paul Schneller为球蟒进行身体检查。

radiografie di una lucertola

在Binningen兽医中心里，Paul Schneller进行外科手术。

un pappagallo morde il naso del veterinario

Paul Schneller和一只非洲灰鹦鹉。

veterinario schneller

“大学毕业后，我在一家治疗马匹的动物医院工作。那里的工作气氛很不好，同事大多自诩为精英，我实在受不了，就决定另辟蹊径。”Schneller说。此后，他在制药行业工作了13年，期间还创立了自己的药物研究公司。最终，他还是回到了老本行。

“但是，我不想给宠物猫狗看病。当时，流行饲养外来动物。我意外地接触到了这个行业后发现，我对此知之甚少。是知识的魅力吸引了我。”Paul Schneller回忆道。 

今天，Paul Schneller是巴塞尔、瑞士乃至瑞士周边国家的、专门治疗外来动物的医生。2008年，他还参与制定了新版动物保护法。 

“法律工作者对外来动物一无所知。许多爬行动物的主人对新的动物保护法感到很愤怒，因为他们认为新法无法执行。比如，绿鬣蜥需要养在3.2米高的玻璃容器里，瑞士哪儿有这么高的公寓！”

阁楼上的飞鼠 

“终于！”他松了一口气，把大约2厘米长的肿瘤放在一块纱布上，肿瘤是从胡子龙的胸腔中取出的。手术似乎已经成功了，但是伤口还在出血。 “如果不止住血，胡子龙就会死在我手上。如果是人，我会进行输血。” 

对动物不管不顾，他做不到，即使与同事发生争执，也在所不惜。“有一次，巴塞尔州的兽医官打电话给我，让我给一只飞鼠打安眠针。这只飞鼠是被非法从澳大利亚带入瑞士国境的。我当然不能因为飞鼠落在了一个笨蛋的手里就杀死它。我们在电话里激烈地争论一阵后，兽医官说，如果我给这只飞鼠做绝育手术，然后再给它找到一个符合动物伦理的安身之处，他可以为我破例一次。” 

幸运的是，Schneller在顾客中找到了一个拥有宽敞阁楼的澳大利亚人，她也愿意收留这只来自家乡的飞鼠。“现在，她们在巴塞尔郊区幸福地生活。” Schneller骄傲地说。

自私的人类 

忙碌了一个小时后，胡子龙被放回聚苯乙烯盒里。 血已经止住了，伤口缝了四针。 “这次好险啊。” Paul Schneller轻声对胡子龙说。 

尽管对工作充满了激情，尽管成绩斐然，可是，从始至终，总有一种痛苦的感觉挥之不去。Paul Schneller认为，在玻璃容器里或者在笼子里饲养动物，是自私的表现。“这只对人有好处，对动物有百害而无一利。我呼吁所有的珍奇动物爱好者，尽可能地为动物提供最好的生活环境。”

外来动物在瑞士

在瑞士，私人可以饲养各种野生动物，只要该物种不属于国际贸易公约野生动植物濒危物种(CITES)之列。饲养某些物种，比如变色龙、毒蛇或巨蛇(蚺科和蟒蛇除外)，需要许可证和专业能力证书(根据动物保护法第89条)。有些州还要求主人必须参加专门的课程，并接受各州兽医官的家访。

如果主人不再想饲养珍奇动物，不允许将它们随意放生到野外，必须要找外来动物爱好者协会开设的咨询中心。联邦食品安全和兽医局称，不掌握瑞士私人饲养外来动物和爬行类动物的统计数字，因为颁发许可证是各州的职责所在。

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转译：阎寒

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