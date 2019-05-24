彼得·格洛尔不仅在麻省理工工作，还在科隆、圣地亚哥和长春授课。

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瑞士数字界的先锋人物彼得·格洛尔(Peter Gloor)是一位令人瞩目的科学家，网络的创意与合作是他专注的课题，他的工作与网络的发展紧密相连。他与万维网之父蒂姆·伯纳斯·李(Tim Berners-Lee)在一个团队工作。

瑞士小城阿劳是他的家乡，而他的事业却在世界顶级科技大学波士顿附近的麻省联邦理工学院发展。正如许多赫赫有名的科学家一样，彼得·格洛尔( Peter Gloor外部链接)是一位世界公民。



在麻省联邦理工学院的校园里，查尔斯河穿流而过，在波斯顿附近的剑桥旁我6年前第一次见到了彼得·格洛尔。好不容易在麻省联邦理工大学原始森林般的建筑群中找到他的办公室，令我释然的是，这位兼讲师与企业家于一身的大忙人，居然对我的迟到毫不介意。58岁的他，因为脸上带着俏皮的微笑，而看起来比他的实际年龄要年轻许多。很快我们便开始讨论，我们谈到科技与社会，也说到瑞士人的特点是“无病呻吟”，爱发“高级牢骚”。

当我们围绕科技的谈话陷入消极的氛围时，他立刻体现出他乐观的一面，把话题转到哈佛教授史蒂芬·平克，他曾说过，世界人民已经几百年没有像现在这样快乐了。我立刻明白了，格洛尔是一个反应非常迅速的人。他认为科技是一个令世界互联和进步的良好工具。

他给我解释了他目前投注热情的事业：一个所谓的合作创新网COINs，这是一个数字联网的社交网站，他们有一个共同的理念：所有人都发自内心地拥有合作的意愿、愿意分享信息和好主意。这样的实例有互联网、Linux和维基百科，还有一个就是预防夭折和慢性病的网站COINs。



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通过电缆传递



在阿劳的一个小咖啡馆中我们又见面了，他临时来瑞士，尽管他主要在麻省联邦理工工作，同时也在德国科隆、智利圣地亚哥和中国长春教课，但因为他的孩子们在瑞士，他经常来。阿劳，他出生的地方，和他现在生活和工作的麻省理工大学有着鲜明的对比，我想知道，他是怎样从这个瑞士小城的儿子成为数码界先锋人物的。



“我的职业生涯就是因特网，也就是万维网，这其实是两回事，但是很多人不知道。”在苏黎世大学数学系毕业之后，格洛尔在德国IBM公司实习，并开始攻读信息学博士学位。虽然因特网早在上世纪60年代就已经存在，但是万维网当时还未出现，格洛尔是瑞士将数据块通过硬件传送的第一人。他说：“那时候为了将数据通过路由器传导给另一部电脑，我们必须得写一个程序，这是网络的最初阶段，需要一部电话和一台带有芯片的巨型电脑，我们有时候还要进行焊接，然后通过电话线联线。”

万维网发明者多次想挖他跳槽

1989年格洛尔写了一本关于超文本和超媒体的书，超文本是一个内部使用的旧概念，通过个人电脑获得了新层面的发展。格洛尔因此成为信息界的名人。他发现麻省理工能够成为因特网的摇篮，因此他想去那里。

1991年他有了一个“壮举”：在知名的超文本专业会议ACM上他的《网络地图》被接纳，这就是某种形式的网络浏览器前身，而万维网的发明者蒂姆·伯纳斯·李在同一个会议上的万维网意向书则遭到了拒绝。“在开会过程中，伯纳斯·李找到我，他那时候还在日内瓦的欧洲核子中心工作，他来到我的桌前跟我说，我们都是瑞士人，我们遇到的其实是同样的问题。”

格洛尔将新技术看作是让世界联网的新工具。

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“伯纳斯·李想要我跟着他干，继续发展他的万维网，而我没有同意，因为我想做我自己的事情。”后来蒂姆·伯纳斯·李离开了欧洲核子中心，也来到麻省联邦理工学院，与格洛尔同在电脑科学实验室工作。他组织了一个万维网联盟，名叫W3C，并且获得了瑞银作为第一个资助商。“他又想让我做他的总经理，我还是更喜欢做基础研究，所以我又拒绝了他。我现在的主要课题是人工智能。”



真正的家：麻省理工学院



他的初衷是在美国做他的学问，因为家庭原因，他在麻省联邦理工工作了几年之后，回到了瑞士，他去了瑞士大银行瑞银，“我在那里为他们引进了因特网。”后来他又成为普华永道的合作伙伴，之后担任德勒资讯公司的电子商业负责人。“在那里我的工资很高，但是我从没有度过假。”后来因为工作占用过多的个人空间，2002年他又回到了麻省联邦理工。



“众所周知，那里的工资不是很高，但是可以做许多其他事，”除了在世界各大学中授课之外，他还有一个自己的软件公司。麻省理工非常看重，自己的员工在其他地方也有用武之地。

网络一直是他的最爱

今天他感兴趣的是，对革新网站的技术支持，无论是全球性大网站还是社交网站，他对带有革新性质的网站和集体智慧和心理学有兴趣。

他发明了一个名叫Happimeter带有幸福指数测量功能的智能手表，可以显示一个人或者一个群体的满意程度，这个App可以收集定位、心跳、运动和天气数据。

格洛尔距离万维网发明者仅仅一步之遥，是世界最早的网络技术员之一。

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个人性格特征也会在评估结果时被考虑在内，使用者必须每天四次输入自己当时的情绪状况。通过这些数据，格洛尔得到幸福指数数据。



正如许多其他数字产品一样，Happimeter也能证明，技术似乎比我们自己更能了解自己。他设计这款产品的宗旨是在保证数据的情况下，改善一个群体和团队的满意程度。



在欧洲这种数据保护比较敏感的地方，很难说服人们公开自己的情感数据。格洛尔虽然在科隆、巴塞尔、印度和西班牙都收集到了数据，但是Happimeter还是在美国最受欢迎。

格洛尔是最早接触网络技术的人之一，距离万维网发明者只差寸步之遥，在麻省理工学院他找到了自己的位置，可以在那里进行科研创新也可以同时拥有自己的企业。通过他的网络技术，令全球慢性病患者实现了网络互联，甚至减少了儿童夭折的数字。与许多不看好数字化研究的人不同，格洛尔乐观地看待未来的技术发展。

《瑞士数字先锋》(SWISS DIGITAL PIONEERS)系列将把国际上大名鼎鼎的数字界有意思的瑞士先锋人物介绍给大家。 作者Sarah Genner博士是一位媒体科学家和数字专家，2017年著书《 ON | OFF》。 信息框结尾



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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