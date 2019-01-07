巧克力不仅好吃，而且有益智力。 (© KEYSTONE / ADRIEN PERRITAZ)

巧克力止泻？！这个常常被人冠以疑问的说法从此有了确定的科学解答：可可含量高的巧克力确实有助于缓解腹泻-一项由瑞士巴塞尔和苏黎世科研人员进行研究得出该结论。与此同时，黑巧克力也被证实有益智的作用。

尽管“吃黑巧克力好”的观念已在坊间流传很久，但却一直没有得到科学验证-直到巴塞尔St. Clara医院发布了以上内容的媒体公告。

巴塞尔和苏黎世大学医院的科研人员对16名实验对象分别进行了食用黑巧克力(可可含量72%)及白巧克力(可可含量0%)后的胃排空及肠蠕动速度进行了测试。与此同时，实验参与者还回答了关于身体感受的问卷，其大脑活力也通过正电子发射断层扫描(PET)得以测定。这些检验手段，能够锁定摄入巧克力后，大脑受到激活的具体区域。

测试结果发现：可可的摄入能够显著减慢肠道蠕动的速度，从而对粪便的状态产生影响。因此，黑巧克力确可成为腹泻药物的一种替代，研究人员表示。

研究另外发现，食用巧克力可以增进脑力。巧克力对大脑的刺激主要发生在视觉皮层，因此它可以帮助人们更好地完成对物体的识别和视觉跟踪任务。

该研究报告发表在《英国营养学杂志》(British Journal of Nutrition)上。

sda-ats/swissinfo.ch

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