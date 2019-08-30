此内容发布于2019年8月30日 下午2:40

苏黎世-北京直航停飞，是暂时之举，还是长期性的？

(© Keystone / Walter Bieri)

继重启直飞航线仅两年之后，中国国航将从2019年10月14日起，停飞北京-苏黎世直达航班。

据瑞士旅游出行新闻资讯平台-“旅游动态” (travelnews.ch)今晨报道(德)外部链接，自与中国国际航空公司有业务往来的旅游业合作伙伴处获悉，由国航运营的北京直飞苏黎世及苏黎世直达北京的航班(CA781/782)，将从10月14日起停飞。

瑞士资讯swissinfo.ch记者现已致电国航驻苏黎世营业部，证实该消息属实。据知情人士透露，直航停飞的消息暂未对外公布，经国航授权的售票代理机构或旅行社提前将其透露给“旅游动态”。

已购买国航机票计划于9月赴瑞旅游、10月27日自苏黎世起飞返回北京的常姓夫妇表示，截至目前，尚未收到国航方面任何通知。

国航苏黎世营业部销售经理张群女士表示，国航计划于下周在官方网站正式发布这一消息，届时，已购买10月13日以后CA781/782次航班的乘客，会陆续从国航、售票代理处或旅行社处收到邮件/短信通知。

“无机可乘”？

距离10月14日仅剩一月有余，已购票CA781/782次航班的乘客，是否会踏上“无机可乘”的囧途？

国航苏黎世营业部销售经理张群女士介绍，国航方面会基于“保护”原则提供给已经购买10月13日以后北京-苏黎世直达航班的乘客两种选择：

选择一：改票

乘客可通过非自愿改签的方式，从北京/苏黎世出发，经由在日内瓦、法兰克福、慕尼黑、米兰、伦敦、巴黎、维也纳、布达佩斯、华沙、马德里或巴塞罗那等国航驻欧洲其他通航点转机，飞抵苏黎世/北京。由此产生的费用，均由国航承担。

与此同时，为免除乘客转机舟车劳顿，“我们也会积极寻求瑞航(Swissair)支持，让部分乘客能够搭乘由瑞航承运、国航与瑞航的直达共享航班。”

选择二：退票

“当然，改票也不能满足每位乘客的需求，”因此，乘客也可以办理退票，重新预定其他航空公司运营航班。“面对航线取消，国航承诺全额退款，不会收取任何退票费。”

措手不及

2017年6月，继数年停滞断航之后，国航重启北京-苏黎世直飞航线，自此，每周二、三、五及周日有四班北京直飞苏黎世及苏黎世直达北京的航班。

中瑞长途航班 国航6月恢复北京直飞苏黎世航班 继数年停滞断航之后，中国国航将从今年6月7日起，重新开通北京-苏黎世直飞航班。 作者： 编译：张樱

直航开通仅两年，为何突然宣布停飞？对此，瑞士资讯swissinfo.ch记者已发送邮件咨询确切原因，目前还在等待国航的回复。

据瑞方“旅游动态”推测，国航之所以放弃这条直航航线，直接原因，是继今年3月埃塞俄比亚航空一架载有157人的波音737 MAX 8型客机坠毁导致机上人员全数遇难之后，多国相继禁飞该机型客机。国航无法再按照原定计划，继续让此前所订购和业已引进的波音737 MAX 8型客机投入商业营运，因此，只能使用原有的机队，“像苏黎世这种相对较新的航线，便迅速沦为了牺牲者，”“旅游动态”分析道。

对此感到意外的，并不仅仅是已购票乘客。国航日内瓦营业部工作人员透露：“(日内瓦营业部)前天才接到通知。”

苏黎世-北京直航停飞，无疑会将部分客运压力转嫁至日内瓦。截至目前，日内瓦每周一、四、六有三次航班往返于日内瓦和北京之间。

未来，国航是否计划增加日内瓦-北京直达航班的班次？苏黎世-北京直航停飞，是暂时之举，还是长期性的？

“旅游动态”认为：一切皆有可能。据该网站分析，一来，国航将来可以在暑期旺季把每周从日内瓦起飞的航班频率增加到四次；二来，国航已大量引进空中客车A350客机，并成功投放在上海-法兰克福等市场，未来2-3年内，有望在该客机的助力下再度恢复苏黎世-北京直航。“当然，目前这些无疑都纯属猜测。”

国航怎么看？敬请期待后续报道。

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