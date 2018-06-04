此内容发布于2018年6月4日 上午9:00 最后更新 - 2018年6月4日 -09:00

在2016年的职业及专业教育培训大会上，一名学徒在展示所学技能。 (vpet-congress)

新加坡、美国和莫桑比克：三个国家，三种截然不同的职业教育经历。而在这次即将于瑞士举办的职业及专业教育培训大会中，他们都希望收获些什么呢？

尽管失业率仅为2%，新加坡仍希望能通过职业培训扩大其教育方式的选择。相比之下，失业率高达25%(多语)外部链接的莫桑比克则认为，学徒制是提供给年轻人技能和工作的一种方式。另外，美国失业率约为4%(英)外部链接，但熟练工人的匮乏却是公认的事实(英)外部链接。

为了了解他国学徒体系在当地的情况，瑞士资讯swissinfo.ch分别对来自这些国家的专家们进行了采访，而他们也将参加于6月6日在温特图尔(Winterthur)举行的第三届国际职业及专业教育培训大会(VPET 多语)外部链接。

而瑞士有着将理论教育与公司实践相结合的双轨体系，也因此通常被其他国家视为典范(英)外部链接。



+ 瑞士双轨职业培训制度(多语)外部链接

新加坡教育部长王乙康



王乙康 (感谢供图)

(ZVG)

这位拥有洛桑国际管理发展学院(IMD)工商管理硕士学位的部长(英)外部链接对瑞士的教育并不陌生。他表示很荣幸能够与会发言。“新加坡和瑞士都是小国，都在拓展更广阔的地区和世界以谋求更大的发展空间，同时也都非常重视人才培育。虽然两国有着相同的目标，但基于各自独特的历史及文化环境，在教育及人才发展上却有着截然不同的方针和政策。然而，这也使得我们之间相互学习的可能性非常丰富。多年来，新加坡历届教育部长几乎每年都要访问瑞士，以了解瑞士的教育体系。”

+ 瑞士联邦总统出访新加坡，畅谈职业培训(英)外部链接



王乙康仍然表示，尽管如此，新加坡的职业培训还需要改变思维定势(英)外部链接。他认为，虽然新加坡教育体系的发展已经取得了一些成果，但国家仍需要鼓励更多的公司来培训他们的员工。而且他还列举了涉及雇主的一些举措，其中包括未来技能计划(英)外部链接中新加坡技术教育学院里新的学徒制技术文凭(英)外部链接(边赚钱边学习：实践学习学位课程)。

“我们的核心目标是建立一个多样化成才体系，并让我们的年轻人可以在学术学习和基于学徒制的职业培训中做出选择，从而找到适合他们的成才之路，同时发挥自己的优势，帮助他们规划职业生涯。”

Kathryn P Castelloes，美国北卡罗莱纳州社区学院学徒事务专员



Kathryn P. Castelloes (感谢供图)

(ZVG)

Castelloes(英)外部链接负责对北卡罗莱纳州(英、西)外部链接的学徒计划进行监督，并确保学徒方案符合州和联邦的要求。针对学徒的多样性、学徒的年龄差异以及退伍军人问题，该州采取了将课堂教学与在职学习相结合的模式。目前，全州已有600多家雇主单位支付学徒费用，但北卡罗莱纳州希望进一步扩大这一规模(英、西)外部链接。

Castelloes希望在大会中获得创新的想法，并收集到最佳的实践案例。“我还想了解更多能够被我国借鉴采用的潜在政策，以便将更多的学徒制吸收到我们的教育系统当中。”她说。

在北卡罗莱纳州，像Daetwyler这样的精密工程公司沿用瑞士的学徒培训模式。“Daetwyler于1995年开始培训学徒，继而成为全美学徒培训的带头人。瑞士学徒体系逐渐被越来越多的人作为典范来竞相效仿。随着越来越多的公司参与其中，这种体系也越来越受重视。”Castelloes指出。

+ 瑞士资讯2015年访问北卡罗莱纳州的Daetwyler(多语)外部链接



将在大会上发言的还有美国教育部长Betsy DeVos。就在不久前，特朗普政府刚刚宣布了为学徒和职业/技术教育项目提供数百万美元的支持(英)外部链接，她的到访恰逢其时。

Mzikazi Ntuli，莫桑比克ADPP补助金管理人兼计划发展顾问

Mzikazi Ntuli (感谢供图)

(ZVG)

“年轻人失业及就业不足问题的日益严重是大多数非洲国家面临的社会经济发展的主要问题之一，并由此引发各国政府的关注。如果没有与工作相关的技能，年轻人和成年人则不能从体面收入的就业机会中受益。”Ntuli说。在她的国家，学徒教育培训现状还不够成熟，大多数学徒机会都是由ADPP这种非政府组织和私人机构提供的。

Ntuli说，目前莫桑比克正在进行职业教育改革(多语)外部链接。预期通过改革将会产生更多需求导向型培训体系，从而为人们提供更多针对市场需求的技能培训以及就业机会。根据政府数据，目前近80%的劳动者尚未完成初级教育。

用Ntuli的话来说，她将献给大会一个“真实的非洲成功故事”：聚焦于莫桑比克两个ADPP支持的以提高当地年轻人，特别是女性就业能力和创业精神的项目。

除了学习其他国家的学徒体系外，Ntuli还希望了解，具备怎样的技术手段才能给职业教育课程提供有力的专业支持，并使其物尽其用。她说：“在非洲，我们正在开始将专业技术设备应用于教育和培训之中。我希望学到行之有效的方法并了解取得成功的关键因素。”

*所有访谈均通过电子邮件进行



VPET 18 瑞士资讯swissinfo.ch是第三届国际职业及专业教育培训大会(VPET 18)的媒体合作伙伴，大会将于2018年6月6-8日举行。 即将出席大会的来自工业、政治和教育界人士，共有大约425名，他们分别来自约80个国家。大会旨在“公开讨论和交流经验”。 大会的座右铭是：“就业能力和职业技能” - 关注当前经济面临的挑战。同时，大会主题包括数字化、终身学习和课程开发。当然，技能村里学徒们的培训展示也不容错过。 信息框结尾



(翻译：熊薇), 瑞士资讯swissinfo.ch

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