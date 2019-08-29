瑞士阿爾卑斯山南部的布雷加利亞山谷(Das Bergell)以其具有不同時代建築特色的房屋、馬厩和草棚而聞名。



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布雷加利亞山谷正中央有一個名為維科索普拉諾(Vicosoprano)的村莊，坐落在山谷深處平坦區域。我們參觀的古宅位於村子中央，離狹窄主街上的廣場只有幾米遠，旁邊還有幾座重要的歷史建築。



這座宅邸建於16世紀，當時格勞賓登州尤其是布雷加利亞山谷地區非常繁榮。瑞士聯邦前身老三州聯盟帶來的政治穩定和阿爾卑斯山口地區的經濟活力造就了這一時期的昌盛。

Map Bregaglia map of Bregaglia

這座被稱為“古公證人之家”的房屋原為普雷夫斯提(Prevosti)家族所有。外牆上使用釉雕技術打造的舊盾形紋章彰顯示著家族地位。

(Mattia Lento)

如今這座宅邸被隔成兩個公寓，住著吉亞諾蒂(Gianott)一家。喬恩·比秀夫(Jon Bischoff)、他的夫人漢娜(Hanna)以及兩個孩子住在二樓。比秀夫的外祖父是一名中學教師，在二戰后買下了這座古宅。大量木質結構和缺乏暖氣設備凸顯了古宅的歷史特色。

(Mattia Lento)

比秀夫通常在廚房傳統的柴火灶台上為客人烹製“意式蕎麥麵”(一種意大利扁麵條)、燉肉和波倫塔粥。



公寓的另一個特色是“stüa”，即客廳，全部裝貼有經典的格勞賓登阿爾文霍爾茲松嵌板。房間使用火爐取暖，有些房屋的客廳還帶有繁複的裝飾。

(Mattia Lento)

這種鬆木鑲板的房間不僅是布雷加利亞山谷住宅的特色，也普遍存在於阿爾卑斯山的其他地區。傳統上，它是一座房屋的核心。在吉亞諾蒂家，stüa是冬天孩子們的嬉戲之所，因為比起寒冷的臥室，這裡要溫暖得多。 stüa也是一家人宴請客人的地方。

(Mattia Lento)

(Mattia Lento)

喬恩和漢娜以前在蘇黎世居住，夏天到布雷加利亞山谷度假。2018年5月，他們決定讓大女兒在維科索普拉諾上幼兒園，並全家搬到這裡。



“這是一個艱難的決定，”比秀夫說。 “但是我們希望孩子在一個更加友善的環境中長大。 我認識這裡的每一個居民，我會很自然地和街上或者餐館裡的人聊天。 這樣緊密的人際關係是蘇黎世缺少的。”

(Mattia Lento)

比秀夫是一位插畫家，也是當地文化的專家，他花大量時間研究布雷加利亞和格勞賓登的歷史以及羅姆語文化。列托羅曼語是他與孩子交流使用的語言。



夏季的時候比秀夫也在“Crot da Bond”幫忙。這一傳統的、帶有圓頂的單間小石屋是山谷中唯一還在使用中的“crotto”(類似於意大利語中的“石窟”)，現在是一個餐館。在2017年8月23日它幾乎被一場毀滅性的土石流沖走，如今成為了這個村莊重生的象徵。

Crot da Bond. “Crotto”在意大利語中被稱為“石窟”，通常位於瑞士和意大利北部的意大利語地區。這些小石屋通常建在自然峽谷附近，利用山中的冷空氣流帶來的持續低溫儲存食物和陳年葡萄酒。

(Mattia Lento)

漢娜繼續在蘇黎世擔任一個難民組織的負責人。舉家搬遷給她帶來了諸多不便，但是她生活的中心並沒有改變-她仍然在蘇黎世工作、持續社交生活並滿足自己的興趣愛好。



她說，她對布雷加利亞山谷的愛是“毋庸置疑的”。但是此刻“我仍然不覺得自己真的搬到了這裡。在維科索普拉諾，我全身心投入家庭，而蘇黎世則可以滿足我的其他需求。平衡這樣的生活並非易事。”

(Mattia Lento)

瑞士资讯swissinfo.ch

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