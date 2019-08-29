瑞士阿尔卑斯山南部的布雷加利亚山谷以其具有不同时代建筑特色的房屋、马厩和草棚而闻名。



布雷加利亚山谷正中央有一个名为维科索普拉诺(Vicosoprano)的村庄，坐落在山谷深处平坦区域。我们参观的古宅位于村子中央，离狭窄主街上的广场只有几米远，旁边还有几座重要的历史建筑。

这座宅邸建于16世纪，当时格劳宾登州尤其是布雷加利亚山谷地区非常繁荣。瑞士联邦前身老三州联盟带来的政治稳定和阿尔卑斯山口地区的经济活力铸就了这一时期的昌盛。

Map Bregaglia map of Bregaglia

这座被称为“古公证人之家”的房屋原为普雷夫斯提(Prevosti)家族所有。外墙上使用釉雕技术打造的旧盾形纹章彰显示着家族地位。

(Mattia Lento)

如今这座宅邸被隔成两个公寓，住着吉亚诺蒂(Gianott)一家。乔恩·比肖夫(Jon Bischoff)、他的夫人汉娜(Hanna)以及两个孩子住在二楼。比肖夫的外祖父是一名中学教师，在二战后买下了这座古宅。大量木质结构和缺乏暖气片凸显了古宅的历史特色。

(Mattia Lento)

比肖夫通常在厨房传统的柴火灶台上为客人烹制“意式荞麦面”(一种意大利扁面条)、炖肉和波伦塔粥。

公寓的另一个特色是“stüa”，即客厅，全部装贴有经典的格劳宾登阿尔文霍尔兹松嵌板。房间使用火炉采暖，有些房屋的客厅还带有繁复的装饰。

(Mattia Lento)

这种松木镶板的房间不仅是布雷加利亚山谷住宅的特色，也普遍存在于阿尔卑斯山的其他地区。传统上，它是一座房屋的核心。在吉亚诺蒂家，stüa是冬天孩子们的嬉戏之所，因为比起寒冷的卧室，这里要温暖得多。stüa也是一家人宴请客人的地方。

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乔恩和汉娜以前在苏黎世居住，夏天到布雷加利亚山谷度假。2018年5月，他们决定让大女儿在维科索普拉诺上幼儿园，并全家搬到这里。



“这是一个艰难的决定，”比肖夫说。 “但是我们希望孩子在一个更加友善的环境中长大。 我认识这里的每一个居民，我会毫不犹豫地和街上或者餐馆里的人聊天。 这样亲密的人际关系是苏黎世缺少的。”



(Mattia Lento)

比肖夫是一位插画家，也是当地文化的专家，他花大量时间研究布雷加利亚和格劳宾登的历史以及罗姆语文化。列托罗曼语是他与孩子交流使用的语言。

夏季的时候比肖夫也在“Crot da Bond”帮忙。这一传统的、带有圆顶的单间小石屋是山谷中唯一还在使用中的“crotto”(类似于意大利语中的“石窟”)，现在是一个餐馆。它几乎在2017年8月23日被一场毁灭性的山体滑坡冲走，如今成为了这个村庄重生的象征。

Crot da Bond. “Crotto”在意大利语中被称为“石窟”，通常位于瑞士和意大利北部的意大利语地区。这些小石屋通常建在自然峡谷附近，利用山中的冷空气流带来的持续低温储存食物和陈化葡萄酒。

(Mattia Lento)

汉娜继续在苏黎世担任一个难民组织的负责人。举家搬迁给她带来了诸多不便，但是她生活的中心并没有改变-她仍然在苏黎世工作、会友并满足自己的兴趣爱好。



她说，她对布雷加利亚山谷的爱是“毋庸置疑的”。但是此刻“我仍然不觉得自己真的搬到了这里。在维科索普拉诺，我全身心投入家庭，而苏黎世则可以满足我的其他需求。平衡这样的生活并非易事。”



(Mattia Lento)

瑞士资讯swissinfo.ch

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