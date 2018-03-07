此内容发布于2018年3月7日 上午10:51 最后更新 - 2018年3月7日 -10:51

自2018年1月1日起，申请入籍瑞士的外籍人士，必须已持有瑞士永久居留许可，并达到已在瑞士生活五年或十年的最低居住年限，还需证明自己已成功融入瑞士当地社会。 (Keystone)

盘点2017年，大约有5800名居住于日内瓦的外籍人士顺利加入瑞士国籍。新增瑞士公民的人数之所以在2016年的基础上出现飞跃式增长，究其根源，应归结于蜂拥而至的提交入籍申请者不遗余力地争取更严苛的入籍法于2018年即时生效之前，赶上最后一班便车。放眼全国，在过去三年间，留居瑞士的外国人对瑞士护照的申请渴求足足增长了25%。



日内瓦人口服务中心(Geneva population service)本周一(3月5日)公布的数据(法)外部链接显示，通过提交入籍申请并最终顺利加入瑞士国籍的常居日内瓦的外籍人员数量，在2016年至2017年短短两年之内由3906人飙升至5789人。而仅在2017年12月对进一步收紧入籍标准的《新入籍法》正式生效的最后关头，日内瓦官方就收到了仅1700份入籍申请书。

自2018年1月1日起，申请入籍瑞士的外籍人士，必须已持有瑞士永久居留许可，即俗称的C证，并达到已在瑞士生活五年或十年(取决于申请人原籍国)的最低居住年限，还需证明自己已成功融入瑞士当地社会。不仅如此，申请者还需满足较以往更严苛的入籍要求，其中包括语言能力的书面测试；此外，领取社会救济和此前在瑞士有犯罪记录的外国人，均被排除在申请者之外。



回溯近年，日内瓦外籍居民对入籍瑞士的需求与日俱增。而2014年，日内瓦提交入籍申请的人数还仅为2238名。在下列图表中，您会看到外国人申请入籍的趋势变迁。在全国范围内，2014年拿到瑞士护照的新增瑞士公民(既包括常规入籍，即因工作学习在瑞士居留的外国人；也包括简化入籍，即与瑞士人结婚的配偶及子女)仅有35034名，而到了2017年，这一群体激增至45901人，增幅高达至24%。

外部内容 Graphic showing naturalisations in Switzerland

截至2017年12月底，日内瓦州登记在册的居住人口共计49.8221万名，预计今年6月可突破50万大关。外籍居民占该州总人口的40%，与往年相比略有减少，其中65%持外国护照的常驻居民来自欧洲。







SDA-ATS/sb

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