在年逾65岁的瑞士居民中，五分之一的人都在当年曾服用过具备催眠作用的苯二氮平类药物。 (akg-images)

一项最新研究结果显示，瑞士老年群体的安眠药消耗量居高不下，着实令人担忧；而瑞士女性则对安眠药更依赖成性。



经瑞士医学委员会(Swiss Medical Board)委托进行的调研(英)外部链接显示，2017年，在年逾65岁的瑞士居民中，五分之一的人都在当年曾服用过具备催眠作用的苯二氮平类药物，且该比例随着受访者年龄的增长而相应提高。与此同时，女性过度服用安眠药的人数，几乎达到了男性的两倍(滥用安眠药的人数占两性受访者的比例分别为25.1%和14.6%)。在瑞士法语区和意大利语区各州，女性的整体安眠药用量相对德语区较高。



瑞士医学委员会在一份公开声明中表示：“苯二氮平类药物在临床上常作为镇静催眠药品治疗睡眠问题。不过，它们所具有的副作用，也会随着服药者年龄的增长而相应增强。因此，苯二氮平类药物不应长时间服用。”



这项由洛桑大学医院下属的基础医疗保健和公共健康中心(Unisanté，法)外部链接所进行的研究显示，在服用过安眠药且年龄超过65岁的群体中，80%的人在一年中依靠服药来治疗睡眠障碍的总天数超过了15天。而在那些依靠医生所出具的安眠药处方来治疗失眠问题的受访者中，40%的人在短短一年的时段里，所服用的安眠药剂量累计超过了90剂。



公共健康风险？



调研报告的撰文者据此提出警示：瑞士老年人滥用安眠药，或演变为瑞士的公共卫健康问题；因此，应该周密地分析这种现象所产生的原因和引发的后果。

调研报告诘问道：“究竟老人滥用安眠药的现象是因患者本人的切实需求、还是因医生的主动提供所驱动的？是否只有少数医师会采取这种(靠苯二氮平类药物解决病患失眠问题的)治疗方案呢？针对医生所开具的过量处方，可能的解释就包括：在相关药物风险与益处的权衡上欠缺准确的了解和识别，对其他替代疗法认识尚浅，此外，面对各种错综复杂的社会心理问题，医生对病患的咨询时间有限。”



“制定更明晰的处方指南，与此同时，更好地监督病患服药情况，或有助于降低安眠药滥用率，”报告指出。



Keystone-SDA/sb

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