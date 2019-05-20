此内容发布于2019年5月20日 下午2:13

苏黎世医院出生的这个婴儿是通过剖腹产诞下，因为她出生时属于臀位分娩。

(© Keystone / Gaetan Bally)

根据最新的分娩数据，瑞士的剖腹产总数略有下降。但与国际相比，瑞士的剖腹产比例依然很高。

5月17日公布的数据显示，2017年共有85’990名女性在瑞士的医院或生育中心分娩。大多数产妇选择在医院分娩(98.3%)，选择生育中心的只占到2%不到(自2012年起上升了0.6%)。

剖腹产占了分娩总数的32.3%。联邦统计局(FSO)在一份声明(德)外部链接中指出，自2014年起，剖腹产比例一直在逐年下降。

联邦统计局告诉瑞士资讯swissinfo.ch，剖腹产比例的下降趋势还是近几年的事，幅度也非常小，所以对其原因难以提出可靠解释。

然而瑞士32.3%的比例“在欧洲同比中依然非常高”，声明补充说。

国际对比

相邻的德国有着类似比例，而意大利的剖腹产比例超过瑞士，约为35%。比例最低的国家为芬兰和挪威，仅占15%强。

2018年发表在《柳叶刀(英)外部链接》杂志上的某调研(英)外部链接发现，2000年至今全球剖腹产分娩数量几乎翻了一番。该调研得出的西欧国家剖腹产平均比例为26.9% (2015年数据)。

这个比例要低于北美(32%)，尤其是低于以44.3%的比例排在“首位”的拉丁美洲和加勒比地区。

异位与多胞胎

瑞士采纳剖腹产分娩的最常见原因是臀位分娩、双胞胎或三胞胎，或是胎儿处于异常位置。拥有个人保健的产妇与40岁以上高龄产妇的剖腹产比例也很高，分别为45.6%和50.7%。

产妇的平均年龄仍在不断提高。自1970年起，35岁后产第一胎的女性比例增至三倍：1970年尚为11.3%，2017年已达到32.2%。如今20岁以下的妈妈越来越少(1970年为3.6%，2017年仅为0.4%)。

统计数据也显示出，总得来说分娩与妊娠的并发症已经很少见了。

FSO/Lancet/ilj

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