此内容发布于2020年5月8日 上午10:30

为了节省医疗开支，瑞士各医院都在尽量避免住院治疗。 (Keystone / Gaetan Bally)

瑞士医疗系统的消耗很高，而且每年还在继续升高。卫生医疗费用的负担主要落在个人和各州头上。



瑞士是世界上卫生医疗消耗最高的国家之一，在国内生产总值中该项开支占了12%。由此，在经合组织成员国中，瑞士的医疗开支仅次于美国位居第二，美国的卫生医疗开支占国内生产总值的17%，明显高于他国。

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每年都在增长



最新数据显示，瑞士卫生系统的消耗不仅相对较高，而且还在年年增长，究其原因，是不断增长的经济-可支配的钱多了，投入到健康开支上的费用也随之增加；外加瑞士人口结构的老化，都是造成卫生费用连年攀升的原因。



2018年瑞士国民全年的卫生医疗开支高达819亿瑞郎。比前一年增长了2.8%，略微高于平均增长值。

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大部分费用由私人承担



医疗总开支中的大部分-64%落在了私人头上。



2018年瑞士人平均每人每月的卫生支出是802瑞郎(约合5600元人民币)，比2017年增加了16瑞郎。



州受到压力



官方对医疗费用的分担，主要来自联邦、州和市镇。因为医院在州的责任范围之内，所以州承担的费用最多。



2018年联邦在卫生医疗的支出上有所减少，而州的这部分开支却在增长。



门诊代替住院



为了减轻财政压力，各州都在实行“多门诊少住院”的应对做法。从2019年开始，六类手术甚至在全瑞士范围内规定为门诊手术，这种做法的确令住院治疗的费用略微有所下降，却造成了门诊类治疗费用的持续增长。

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(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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