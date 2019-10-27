直到2002年，中止妊娠除罪化的全國性法案才在瑞士正式生效。

(© Keystone / Christian Beutler)

墮胎，對女性來說是攸關性命安危的醫療行為。在瑞士法規控管下，一般的婦產科無法執行，必須由婦科醫師轉診到醫院。根據聯邦政府統計(德)外部链接，2018年在瑞士共有10457件墮胎個案，年紀多落在15-44歲之間。陳女士就是其中之一，我們從她的案例來觀察，瑞士社會如何面對墮胎。



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德文的Abtreibung「墮胎」是一個俗稱，在瑞士醫學上正確的說法為Schwangerschaftsabbrüche，就是妊娠中止。目前在瑞士醫界常使用於妊娠中止的作法為服藥與手術，懷孕8週內仍可服藥，約佔三分之二的人數。8週以上建議開刀中止妊娠，此類手術在瑞士保險制度下被視為疾病，基本保險支付所有費用。



在瑞士懷孕12週之內中止妊娠是受法律允許的，2002年完全除罪化，12週內中止妊娠約占95%的案例。12週之後，則須由婦科、精神科醫師或相關科別會診，是較為複雜的情況，只佔5%。



陳女士與瑞士丈夫育有一兒一女，也曾意外懷了第三胎，最後他們決定保持一家四口的家庭狀態。從2018的數據中，和她一樣年紀40以上的婦女佔妊娠中止人口的10%，是年紀較大和人數較少的群體。



swissinfo瑞士資訊：從您在瑞士求診的經驗，您覺得瑞士稱得上友善女性與醫療中立嗎?

陳女士：我告知我的婦產科醫師我懷孕的事之後，她立刻將我轉診到蘇黎世大學醫院(德)外部链接。除了大學醫院裡的婦科醫師再一次照音波確認懷孕之外，也有一位有社工背景的護理人員和我談話，確認我想拿掉孩子的決定。和我再三確認之後，才讓我簽下手術同意書。



我記得當時，她也提到她的角色是要確認我作為女人懷孕的意願，並告訴我如果我有難處政府機關提供什麼管道。她並沒有介入的意圖，也不是道德仲裁者。我對這樣的談話其實有點驚訝，她的工作更像社工。我們花了一些時間討論，留與不留的差別。簽完手術同意書之後，她也影印一份給我，並說：「如果我改變心意，這個手術可以取消。」



她也提到，在我的情況下墮胎手術是保險完全給付的，因為在保險制度裡這其實被視為疾病(Krankheit)手術，如果我的情況不願意留下這個孩子，也不必自責。



因為我是意外懷孕，發現時已經是7週半，轉診後已經超過8週，醫生當時認為吃藥墮胎雖然可行，但過了八週，藥物沒有百分之百中止妊娠的效果。她認為，與其身體可能受到有兩次的傷害，不如一次就完成。我於是接受了她的建議。



醫護人員和醫生和我談話的時候，我有他們都在為我著想的感覺。不管是生理還是心理，我覺得都可以安心交給他們，算是友善也中立。



swissinfo瑞士資訊：能否與我們說明您準備手術和在手術房裡的經驗?

陳女士：其實整個過程比我想得複雜，這也算是瑞士人的嚴謹吧。開刀前，我還做了兩次的簡單的心跳和呼吸的檢查，以及一次與麻醉科醫師的談話，確認我以前是否有開刀病史，使用過半身或是全身麻醉。



印象深刻的是第二次與婦產科醫師的談話，她也是為我開刀的醫師。這次談話的內容其實更像是一次的衛教課程，她向我建議從我的年紀和家庭狀況來看，我在手術時是否要在體內裝入避孕環，她並向我介紹各式避孕環的種類以及費用。



她提到，墮胎雖然不是一個大手術，但對女性的身體無論如何是一個傷害。她花了很多時間說明各種避孕方式的安全性，並希望我為了自己的身體健康，在開刀前想想這些問題。她強調：「這個手術只有20分鐘就結束，不過以後的日子還很長。」



開刀的那天有兩個麻醉醫師在場，還有動刀的婦科醫師和3個開刀房的醫護人員。雖然他們一直強調這是一個小手術，不過卻有6個醫護人員執行。我清醒時在一間多人的恢復室，有兩個護士在照顧我們，接著婦科醫生來和我談話，告訴我手術的情形。



接著我完全清醒後，家人來接我，這前後大概花了5個小時。我在家休養了一週，才覺得自己完全恢復了，但這也可能是我人到中年的緣故。



swissinfo瑞士資訊：您和家人最後決定只要兩個孩子，您的顧慮中是否有社會因素?

陳女士：我們有兩個上小學的孩子，一方面很高興他們都大一些，不必父母事事親力親為；另一方面，我們也享受有孩子的帶來的快樂，多一個孩子辛苦之外，快樂其實也是加倍。但當時我丈夫正在面對轉換工作的壓力，在他還沒有找到新工作之前，多一個孩子無疑也是家庭經濟的重擔。



我已到中年，當時也在服用一種慢性病的藥物，心裡也會怕肚裡的胎兒是否健康。母體健康、經濟、中年壓力和家裡所有的狀況，都是顧慮。



swissinfo瑞士資訊：您最後如何看待墮胎這件事?

陳女士：我想一個家庭要不要孩子，都是很私人的決定。尤其瑞士的社會福利給予中產家庭的支持很少，社會系統無助於多產的家庭計畫。



我雖然惋惜無法多一個孩子，但護士說的：「在保險制度裡墮胎其實被視為疾病手術」這句話，讓我心理解套，我真的沒有那麼自責了。



30年來墮胎正反兩方的激戰

墮胎是否合乎道德？法律該如何保障女性身體權與健康？墮胎除罪化？在1970年代的瑞士仍是州州各自為政的，一國之中有不同的處理方式。1976年一月保障女性妊娠中止的全民公投動議，首次收集到足夠的連署而成案。



近30年間社會討論的聲浪，雙方的勢力不相上下。尤其在宗教保守地區與特定宗教團體，反對墮胎的聲浪至今不減。



瑞士到2002年，全國性保障女性在妊娠12週內，中止妊娠除罪化的全國性法案才正式生效。從女權來看，自主決定身體的權利得到了法律的保障。



根據聯邦政府2018的數據(德)外部链接，15-19歲是墮胎人口中的少數族群，最大的族群為25-34歲。為何不要腹中的孩子，多數不再是年少無知的個案。



瑞士左派社會觀察報WOZ(德)外部链接就曾對瑞士的墮胎現象做出報導，指出：瑞士的墮胎率僅有0.63%(一千人中6.3人)在歐洲屬於極低的，數據也非常接近真實度，醫院與保險公司的轉診通報系統有助於了解真實情況。而瑞士墮胎的婦女，不分社經地位、教育、族群、地區各個群體都有。



墮胎率城市地區偏高，最高為日內瓦，蘇黎世居第二。開放討論的社會態度，和就診研究資料匿名保護，在這30年來都有助婦女更勇於面對自己的需要。



預防勝於一切的政策

墮胎率降至於0的機率是不可能的，目前瑞士普遍的態度是預防勝於一切。



對於青少年性教育與衛教都有助於預防意外懷孕，墮胎合法化之後，性教育置入中學課程綱要也成為思潮。社會也慢慢接受：情竇初開的孩子，更需要知識作為保護自己的工具。而這個保護也是一輩子的能力。



瑞士性健康基金會(多語)外部链接也提供三大國語的免費諮詢，從安全性行為、性病、意外懷孕到專業醫師就診的服務。服務的對象更不分性別，與男性相關的結紮與不同的避孕方式也是重點項目。預防與減少墮胎，男性也有不可少的責任，必須學習。



開放討論與公開化，攤在陽光下，才能減少意外。同時意外真的發生時，才有正常的管道得到協助，接住所有即將跌落的人。

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