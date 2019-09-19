此内容发布于2019年9月19日 上午9:00

2018年，堕胎反对者在瑞士议会前举行了“为生命而进军”的示威活动。 (Keystone / Anthony Anex)

尽管反对的声音一直都在，但是在欧洲的绝大多数地区，在妊娠前几个星期内堕胎是合法的。像发生在萨尔瓦多的、女性因流产而被驱赶的事件，在瑞士是无法想象的。

全球堕胎政策地图(英)外部链接显示，与南方国家相比，北方国家的堕胎政策更为宽松。在一些南方国家，比如在埃及，堕胎是完全被禁止的。

萨尔瓦多拥有全世界最严格的堕胎政策。在这个中美洲国家，几十名女性因试图在恶劣的条件下堕胎或流产，而被驱赶。

萨尔瓦多的反堕胎事件反映了中、南美洲地区宗教环境的变化。福音教基督徒采取了更为极端的手段，向女性的生育权宣战。

在美国等一些国家也出现了保守主义抬头的先兆。美国有好几个州都试图限制堕胎权。



瑞士的反堕胎声音 信息框结尾

一个名为“为生命而进军”(多语)外部链接的基督教团体计划于9月14日在苏黎世举行示威活动。今年2月，该协会向州政府递交了请愿书以及25000个签名。他们要求，公布堕胎的后果。

该组织认为，医院和咨询机构并没有为意外怀孕的女性提供详尽的信息。

低堕胎率

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右翼保守党既瑞士人民党(SVP)议员Franz Ruppen在今春递交了议会质询书(德)外部链接，他问联邦委员会，是否会接受请愿者的要求。联邦委员会回答说，“目前没有迹象表明，咨询存在着漏洞”，因此没有必要采取特殊措施。

与世界其他国家相比，瑞士的堕胎率非常低，联邦委员会补充道。

Abtreibungen in der Schweiz und in europäischen Ländern Grafik: Abtreibungen in der Schweiz und in europäischen Ländern

2002年堕胎合法化 信息框结尾

《瑞士刑法典》(德)外部链接规定，在自上次月经期起前12个星期内，在下列条件下，可以堕胎：

- 终止妊娠必须由女性本人呈交书面申请(德)外部链接，并说明自己处于困境。

- 医生必须亲自与女性进行深入的谈话，并告知她终止妊娠可能引发的健康风险。

- 必须要告知女性参加免费咨询(多语)外部链接以及把新生儿送交领养的可能性。

- 年龄不满16岁的女性必须去专门的青少年咨询机构，参加咨询。

堕胎的方法

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终止妊娠有各种不同的方法。最通常的做法是，使用药物(74%)，这种方法通常在妊娠前9个星期内使用，外科手术占26%的比例。

妊娠晚期堕胎 信息框结尾

在瑞士，95%的堕胎都发生在妊娠前3个月内。如果孕妇的身心健康不会受到危害，在妊娠12周以后堕胎，也是可能的。

2018年，在10457起堕胎事件中，528起是在妊娠12周以后进行的(德)外部链接。

堕胎的都是谁？

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瑞士的堕胎数据可信度非常高，因为堕胎必须要到有关的卫生部门进行登记。孕妇的身份以及医生的保密义务都得到了很好的保护。

堕胎所需费用由基础医疗保险承担。

9月28日是国际安全合法堕胎日。 信息框结尾

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