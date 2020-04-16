此内容发布于2020年4月16日 上午10:43

2020年4月14日， 2019冠状病毒病疫情暴发期间消费者在瑞士日内瓦某超市外排队等候。 (reuters_tickers)

苏黎世(路透社) - 为遏制新冠病毒疫情的蔓延，瑞士联邦政府于3月中旬宣布全国上下停工停课。据瑞士媒体报道，今日(4月16日)政府将公布如何逐步放开限制的具体方案。

卫生部长阿兰・贝尔赛特(Alain Berset)将简要介绍分作三个阶段的解封计划，以逐步开放业已关停一个月的公司和学校。



《新苏黎世报(Neue Zuercher Zeitung)》报道，按照贝尔赛特的计划，理发师、理疗师等提供个人服务的企业将获允许自4月27日起复工。

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该报称，这类企业营业场所内的客户人数将受到限制。

在经过两三周的观察监测之后，学校有望于5月11日复课。酒吧和餐馆则至少要等到6月8日进入第三阶段之后才可重新开门。

音乐会、足球赛等大型活动需等到何时才能再次开办，目前还未有任何计划安排。瑞士此前公布的紧急措施禁止一切5人以上的集会。

《每日导报》(Tages-Anzeiger)透露，有消息称，这些计划尚未正式拍板，联邦政府还在设法预防一些地区政府擅自行动。

受停工影响面临巨额损失的瑞士企业界一直在进行游说，希望尽早取消限制。



2019冠状病毒病暴发至今已在瑞士造成1超过千人死亡，不过近几天来确诊病例增长速度已经放慢。

邻国奥地利已经宣布对本国进行部分解封，而德国也宣布了逐步取消限制的措施。





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