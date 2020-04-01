資訊安全專家警告說，在危機結束後，新冠病毒疫情不應成為剝奪民眾基本權利的藉口。 (Kevin Hagen)

瑞士通過監控智能手機，來監測民眾聚集情況，以抑制新冠病毒的傳播。資工安全和新技術專家Alessandro Trivilini警告說，如果沒有明確、透明的規則，該措施可能會使民眾置身於國家永久性的監視之下。瑞士資訊swissinfo.ch對這位專家進行了採訪。



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手機也成為瑞士政府與冠狀病毒的對抗的“手段”。應瑞士聯邦的要求，該國主要電信運營商瑞士電信(Swisscom)對公共場所的人群聚集情況進行監測。具體來說，如果在一個密閉空間(一萬平方米)內，同時出現20部以上移動電話時，瑞士電信將向聯邦當局發送通知。

>> 瑞士法語電視台就相關問題的報導：



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瑞士電信聲稱尊重保密原則，其傳送出去的數據將不包含任何有關手機所有者身份和行踪的資訊。瑞士衛生部長亞藍·貝爾賽(Alain Berset)指出，該措施的目的是檢驗政府的防疫指令是否被公眾所遵守。



瑞士並不是唯一一個對民眾進行地理位置定位的國家和地區。中國、韓國、台灣、以色列和意大利倫巴第大區均已採取了各種以公共衛生為重、犧牲公眾隱私的防疫措施。瑞士意大利語區應用技術大學資訊法律系系主任Alessandro Trivilini強調說，在危機時期，對隱私的犧牲是合理的，但必須以具有明確且透明的規則為前提。

Alessandro Trivilini是資訊安全、新技術與數據調查專家。

(Alessandro Trivilini)

瑞士資訊swissinfo.ch：監控人口行踪靠的是哪些新技術？



Alessandro Trivilini：有兩種途徑，都是侵入性的-也就是說，通過進入用戶的手機以跟踪其實際位置。



第一種辦法是使用“特洛伊木馬”(chevaux de Troie)程式。它們是隱藏在電腦裡的非授權的遠程控制程式，可以通過網路進入智能手機。它們設法繞過防病毒軟件和操作系統的保護，在手機用戶不知情的情況下被遠程啟動，並傳輸有關用戶行踪的資訊。網路犯罪分子或專制政府可以通過移動應用程式的更新來啟動“特洛伊木馬”程式。



第二種方法是對移動電話進行三角測量。當局允許運營商訪問全境電話數據。通過對移動電話進行三角測量(對三個基站對手機信號的接收強度和同步時間進行比較)，可以確定手機位置和行動軌跡。



瑞士政府使用對手機信號的三角測量來檢測民眾聚集情況。這是一種有效對抗病毒傳播的措施嗎？



如果最終目的是避免聚會，那這一措施用處不大。從瑞士目前的情況來看，還做不到行之有效地管控-因為監控、資訊交換和給予反應的過程尚未完全實現數字化。從技術角度來看，識別移動電話不成問題。但是，發現違規情況後，必須有人拿起電話報警，而警察可能正在別的地點執行任務。而等到警察前往介入時，人員聚集可能已經散去。目前監控可以實時完成，但是消息傳達還做不到。

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不少國家使用新技術監測人口流動。這是否是應對病毒危機的合理決定？



政府一直以來都以民眾安全為由，做一些超越規則允許範圍之外的事情。恐懼之中的民眾能夠接受很多事情。為防止病毒傳播而對公眾進行監控，這當然是正確的。大家都會認可。但是基於哪些規則來實施這一監控？一些事情需要在啟動監視系統之前解釋清楚。

“畢竟，未來還有可能發生新的病毒大流行，因此會有人主張把監控系統延續下去。” 引言结束

在緊急時期，應該對人口流動監視制定哪些規則呢？



必須有一個書面方案，清晰、透明地說明資訊收集、傳送、溝通和處理的方式。具體使用哪些工具？收集哪類資訊？在哪一時間段收集？監控者和干預者承擔哪些責任？政界必須了解這一方案，而且最重要的是：方案必須被民眾所接納。



如果沒有明確的監控規則，會產生哪些風險？



風險在於：緊急狀態解除後，特例成為常態，監控措施繼續生效。畢竟，未來還有可能發生新的病毒大流行，因此會有人主張把監控系統延續下去。這將導致永久的監控狀態。所有人都說這種情況絕不會發生，但從技術上講是可能的。如果真是這樣的話，被侵犯的將不僅僅局限於隱私，還包括民眾的基本權利。



瑞士應該怎樣做？



瑞士一直是新技術的先鋒。但是，我們必須防止這個常常被視為民主榜樣的國家淪為虛假民主的象徵，成為一切處在控制之下的、“喬裝的中國”。如果沒有明確的監控方案，那麼一切皆有可能。



我們必須抓住機會在國內和國際上樹立一個範例。我們擁有駕馭和操作此項工作的工具和素質。我們需要這一經驗來應對新的病毒疫情或其他威脅。

瑞士资讯swissinfo.ch

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